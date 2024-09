"Riapertura delle scuole in Valle d'Aosta: nuove assunzioni e supplenze per garantire un avvio regolare

L'11 settembre la Valle d'Aosta riaprirà le scuole per l'anno scolastico 2024/2025. In una conferenza stampa, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Jean-Pierre Guichardaz, ha illustrato le principali novità e i passi compiuti per garantire un avvio regolare delle lezioni. In particolare, è stato delineato il cronoprogramma delle immissioni in ruolo e delle supplenze, sottolineando la necessità di adattare l'organico di diritto alla situazione reale delle scuole. Le iscrizioni degli alunni sono state gestite tramite piattaforma nei primi mesi dell'anno e l'organico di fatto è stato approvato dopo una discussione con le organizzazioni sindacali a fine luglio, con un'ulteriore approvazione delle deroghe per le classi aggiuntive il 6 agosto.

Per quanto riguarda il personale docente, la Sovraintendenza agli studi ha disposto l'assunzione di 86 nuovi insegnanti, rispetto ai 36 dello scorso anno. Questo aumento è dovuto all'inserimento di tutti i vincitori del concorso del 2023, che a livello nazionale saranno assunti entro la fine del 2024. In dettaglio, sono stati immessi in ruolo 76 nuovi docenti, con 54 assegnati alle scuole secondarie di primo grado e 22 alle scuole secondarie di secondo grado. Nessuna immissione in ruolo è stata effettuata per la scuola dell'infanzia e primaria quest'anno.

Inoltre, sono stati assunti 10 docenti su posti di sostegno tramite una procedura straordinaria. Di questi, 3 sono stati assegnati alle scuole secondarie di primo grado e 7 a quelle di secondo grado. Questi insegnanti, se valuteranno positivamente il percorso formativo annuale, saranno confermati a tempo indeterminato a partire dal settembre 2025.

Le operazioni di assegnazione delle supplenze sono iniziate il 23 agosto con l'assegnazione di 19 posti, principalmente nelle scuole dell'infanzia. Successivamente, il gruppo di lavoro ha continuato l'assegnazione delle supplenze per le scuole secondarie, concludendo il 4 settembre. Nonostante l'assegnazione di 264 supplenze per le scuole secondarie, rimangono ancora scoperti 147 posti. Le istituzioni scolastiche stanno ora procedendo con gli interpelli per coprire questi posti vacanti.

Infine, la Sovraintendenza ha creato una sezione specifica su webecole, dove è possibile accedere ai link delle singole scuole e consultare gli interpelli pubblicati. Questa nuova modalità di gestione delle supplenze mira a garantire un avvio regolare dell'anno scolastico, utilizzando anche, se necessario, le domande di messa a disposizione (MAD) per coprire eventuali ulteriori necessità di personale.