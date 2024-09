La Vallée d'Aoste salue la nomination de Michel Barnier

La nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre français par le Président Emmanuel Macron a suscité des réactions positives au sein de la Région autonome Vallée d'Aoste, marquant ainsi un lien fort entre cet homme d'État français et la région alpine. Renzo Testolin, Président de la Région, ainsi que Luciano Caveri, Assesseur aux affaires européennes, à l’innovation, au PNRR, et aux politiques nationales de la montagne, ont exprimé leur satisfaction et leur espoir en cette nouvelle étape de la carrière de Barnier.

Renzo Testolin a salué cette nomination en rappelant l'engagement de Michel Barnier envers les communautés alpines tout au long de sa carrière. Il a souligné la proximité et la compréhension que le nouveau Premier ministre a toujours montrées envers les problématiques spécifiques de la Vallée d'Aoste, et plus largement des régions de montagne. Testolin a évoqué l'intervention de Barnier lors du Sommet Grand Continent à Saint-Vincent en décembre dernier, où l'homme politique français a réitéré son soutien aux enjeux des territoires alpins. À cette occasion, Barnier avait reçu la distinction d’Ami de la Vallée d'Aoste, un geste symbolique qui témoignait de l’amitié et de la coopération entre la région et cet acteur européen de premier plan.

Luciano Caveri a, quant à lui, mis en avant une amitié personnelle de longue date avec Michel Barnier, remontant à plus de 25 ans. Cette relation s'est forgée dans le cadre de la coopération transfrontalière, notamment sur le dossier du Petit Saint-Bernard, et s'est consolidée au fil des années à travers diverses collaborations. Le parcours politique de Barnier a souvent croisé celui de Caveri, notamment au Parlement européen, où ils ont travaillé ensemble sur des questions régionales. Caveri a également rappelé que c'est Barnier, alors Ministre de l'Agriculture, qui lui a remis la Légion d'honneur, une reconnaissance qui illustre les liens forts entre les deux hommes et entre Barnier et la Vallée d'Aoste.

En somme, la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre français est perçue par la Vallée d'Aoste comme une opportunité de renforcer les relations franco-italiennes, en particulier sur des dossiers stratégiques pour les zones de montagne, comme les transports transalpins. Les autorités valdôtaines expriment ainsi leur confiance en la capacité de Barnier à revitaliser ces enjeux communs, tout en continuant à défendre les intérêts des communautés alpines au sein de l'Union européenne.