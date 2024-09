GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de la commune d’Arvier à titre de concours aux frais pour la réalisation de l’initiative « Tredici settembre quarantaquattro » pour commémorer, dans le cadre du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie, le massacre du 13 septembre 1944 à Leverogne d’Arvier.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il Protocollo d’intesa tra la Regione e la Procura della Repubblica di Aosta per il funzionamento del sistema multimediale di audizione protetta. Nell’ambito del protocollo, la Regione garantisce le attività di manutenzione e assistenza tecnica del sistema. È inoltre previsto l’acquisto di beni in sostituzione di quelli ritenuti tecnologicamente obsoleti, con altri più performanti a garanzia del buon funzionamento dell’intero sistema.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sarà sottoposto al Consiglio regionale il disegno di legge concernente le “Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi” che modifica la legge regionale in materia di cooperazione. Nello specifico, il fine è quello di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico sul territorio regionale, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 40 per cento a favore di investimenti per lo sviluppo di nuovi enti cooperativi, del 50 per cento a favore di investimenti per programmi di sviluppo e di innovazione, incrementato del 20 per cento delle spese ammissibili, solo a seguito di un aumento di capitale sociale da parte dell’ente cooperativo.

Sono stati, quindi, approvati i criteri e le modalità per l’estensione della gratuità sull’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale a favore dei soggetti residenti in Valle d’Aosta individuati, per il triennio 2024/2026.

Sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di una nuova misura di agevolazione tariffaria per i lavoratori residenti in Valle d’Aosta e i pendolari che utilizzano bus diretti sulla tratta Aosta-Torino, a decorrere dal 9 settembre 2024.

Infine, è stata approvata, per l’anno scolastico 2024/2025, la concessione di viaggi gratuiti per la specifica esigenza degli studenti pendolari che frequentano le scuole secondarie di secondo grado di Aosta delocalizzate e raggiungibili mediante l’utilizzo delle autolinee urbane n.15 e Navetta rossa.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione di contributi a varie associazioni sportive dilettantistiche, a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni sportive diverse in programma nel periodo settembre - novembre 2024. Nello specifico, i contributi sono destinati al Gruppo Sportivo Aosta – Granparadisobike Team A.S.D per l’organizzazione della “XXIII Granparadisobike”, all’Associazione Sportiva Dilettantistica 24 per l’organizzazione del campionato regionale giovanile open di corsa su strada, competizione a carattere interregionale, e all’ A.S.D. Runner Villeneuve per l’organizzazione della competizione nazionale di skyrunning denominata “Vertical Tube Villeneuve CVA”.