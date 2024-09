"Politica: singolare femminile": conferenza della Consulta regionale per le pari opportunità

"Politica: singolare femminile. Oltre le quote, per una legge elettorale democratica" è il titolo dell'evento informativo organizzato dalla Consulta regionale per le pari opportunità in programma giovedì 12 settembre 2024, alle ore 17.30, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta.

Sarà l'occasione per trattare, anche attraverso un excursus storico-politico, il tema della rappresentanza di genere nella disciplina elettorale regionale e per presentare il parere della Consulta riguardante l'introduzione nella legge per l'elezione del Consiglio Valle di meccanismi volti a favorire l'eleggibilità delle donne.

«In occasione dell'8 marzo, festa della donna - dice la Presidente Maria Elena Udali -, avevamo presentato durante una conferenza stampa il parere della Consulta. Con l'evento del 12 settembre, vogliamo aprire il dibattito con la popolazione per evidenziare l'importanza della partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa, garantendo così reali pari opportunità, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione italiana.»

L'incontro sarà aperto dal Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, e dalla Presidente della Consulta regionale, Maria Elena Udali. Interverranno quindi Mia Caielli, professoressa associata di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, che parlerà della cultura della rappresentanza di genere; Arianna Enrichens, avvocata, per illustrare il lavoro svolto nella redazione del parere consegnato alla Consulta regionale; Clotide Forcellati, Presidente della Consulta comunale di Aosta delle pari opportunità e non discriminazione, che si soffermerà sulla legge elettorale nei comuni valdostani dal 1995 ad oggi e sull'indagine svolta in collaborazione con il Celva per capire come è cambiata la presenza delle donne in politica con la preferenza di genere; Raffaella Roveyaz, Vicepresidente della Consulta regionale, che presenterà il parere della Consulta sulla riforma della legge elettorale regionale. A moderare la serata sarà la giornalista Martina Praz.

