Dimanche 1er septembre, première édition de la Fête des Alpes – Pass’ Pitchü 2024

Lle 1er semptembre, de 10h à 18h, se tiendra la première édition de la Fête des Alpes, organisée par la Région autonome Vallée d’Aoste, le Département de la Savoie et leurs partenaires.

Elle incorporera la traditionnelle Pass’ Pitchü pour une journée de partage autour de la musique, de l’artisanat, de la gastronomie et du patrimoine. Les communes de La Thuile et de Séez sont étroitement associés à cette édition ouverte à tous, petits et grands.

À 10 h est prévu le coup d’envoi des festivités avec l’ouverture du village Pass’ Pitchü où de nombreux artisans savoyards et valdôtains proposeront des produits locaux.

Une rencontre avec les éleveurs du Relais du Petit Saint-Bernard et leurs chiens sera suivie par de la musique et des danses folkloriques et des ateliers pour enfants organisés par le Musée valdôtain de l’Artisanat. Le musée de l’Hospice du Petit Saint-Bernard ouvrira également ses portes dès 10 h pour présenter le patrimoine historique, culturel et naturel du col. Ce sera l’occasion de découvrir le bâtiment de l’Hospice, construit au 12e siècle, puis ravagé et rénové à de multiples reprises. De là, partiront 4 visites proposées par les guides de la Facim tout au long de la journée, sur inscription et les organisés par les archéologues de la Région autonome Vallée d’Aoste, du village Pass’ Pitchü. Il sera également possible de visiter gratuitement le jardin botanique Chanousia.

Après l’inauguration de la Fête des Alpes à 14 h, par le Président de la Région autonome Vallée d’Aoste, Renzo Testolin et par le Président du Conseil départemental de la Savoie, Hervé Gaymard, un moment institutionnel prévoit le passage des clés au village Pass’ Pitchü entre les administrations communales de La Thuile et de Séez, ensuite une batucada et des déambulations musicales accompagneront les visiteurs en début d’après-midi, suivies à 16 h, à l’Hospice, par un atelier de dégustation de la cuisine savoyarde et valdôtaine, sur inscription.

Les autres temps forts de cette journée seront : les deux conférences programmées à 15h et à 16h30. L’une sur l’histoire du col du Petit Saint-Bernard et ses chemins, l’autre sur l’œuvre et l’histoire de Mario Rigoni Stern, l’un des plus grands écrivains italiens. Cette deuxième conférence, sera présentée par le Président Hervé Gaymard, et Luciano Caveri, Assesseur aux affaires européennes, à l'innovation, au PNRR et aux politiques nationales de la montagne de la Région autonome Vallée d’Aoste. Programme détaillé et informations pratiques sur regione.vda.it.