Focolaio di Bluetongue: misure di prevenzione e di controllo sul territorio regionale

Le misure di prevenzione che hanno caratterizzato fin da subito le azioni dei Servizi Veterinari riguardo alla regolamentazione delle movimentazioni e che sono state messe in atto quando ancora non erano presenti focolai nella nostra regione, in base al principio di massima precauzione, si rendono ora maggiormente necessarie e richiedono ulteriori precisazioni.

In particolare questa mattina, venerdì 30 agosto, si è avuto un momento di confronto con le associazioni coinvolte nelle battaglie e nell’allevamento; in particolare l’incontro ha riguardato le misure da applicare al fine di garantire la sicurezza ed il benessere degli animali in occasione del calendario autunnale delle Batailles de Reines.

Per poter permettere a tutti di far fronte alle tempistiche necessarie per mettere in atto quanto previsto dalla norma si è condiviso di far slittare il calendario dei combats di una settimana. La manifestazione di Morgex si svolgerà quindi domenica 7 settembre, quella di Cogne il 22 settembre e via così.

Tali misure prevedono:

l’applicazione di un prodotto con effetto insetto repellente e dopo almeno 7 giorni l’esecuzione di un test PCR con esito negativo, test che permette di individuare con molta precisione e sicurezza la presenza del virus in un campione di sangue,

l’esecuzione di un test PCR con esito negativo, test che permette di individuare con molta precisione e sicurezza la presenza del virus in un campione di sangue, il trattamento insetticida dei mezzi di trasporto documentabile,

la generazione del Modello 4 informatizzato per lo spostamento.

Per quanto concerne la battaglia dell’Espace Mont Blanc siamo in contatto con Svizzera e Francia – paesi a loro volta affetti da casi di Bluetongue - ai quali stiamo chiedendo gli stessi criteri di partecipazione delle nostre bovine, ma essendo necessario valutare con il Ministero della Salute e il Centro di Referenza Nazionale altre questioni di tipo internazionale stiamo operando per confermare questo importante appuntamento a Valpelline, ma ad oggi non possiamo garantirne lo svolgimento.

Per quanto riguarda le misure in generale verrà reso obbligatorio per tutti gli operatori applicare prodotti con effetto insetto repellente su tutti gli animali delle specie sensibili detenuti nei propri stabilimenti, compatibilmente con i relativi tempi di sospensione in relazione alla tipologia di attività produttiva, con il duplice fine di proteggere i capi dalle forme cliniche (in particolare gli ovini, ma si informa che sono stati riscontrati sintomi anche su bovini e camelidi) ed evitare l’ulteriore diffusione del virus tramite le punture degli insetti vettori.

Si rammenta che in caso di rilevazione di segni clinici in un animale di uno stabilimento tutti gli animali sensibili presenti sono messi in vincolo di movimentazione e su tutti quelli con segni clinici vengono effettuati un test ELISA e un test PCR e vengono trattati con insetto repellente in attesa degli esiti. In caso di positività in prima istanza all’ELISA o alla PCR, vale a dire all’IZS Aosta o di Torino, lo stabilimento è considerato sospetto focolaio. In caso di conferma di positività da parte del Laboratorio nazionale di referenza di Teramo il focolaio viene confermato.

A questo punto lo stabilimento viene posto in vincolo per 60 giorni, cioè non può movimentare capi, e viene attivata, da parte dei Servizi Veterinari dell’Azienda USL la sorveglianza clinica su un campione di stabilimenti ovini nel raggio dei 20 km. Su eventuali capi sintomatici o deceduti a seguito di sintomatologia sospetta sono previsti gli approfondimenti diagnostici in collaborazione con i laboratori dell’IZSPLV.