Charvensod: Maggiori spese per danni alla centralina di Comboé

Dopo le comunicazioni del Sindaco Ronny Borbey, si è passati alla votazione di una variazione di bilancio. Sono stati destinati 40.000 euro ai lavori sulla centralina di Comboé, danneggiata da un'alluvione, e 20.000 euro per la manutenzione e tinteggiatura delle scuole di Plan-Félinaz. La Regione Valle d'Aosta ha inoltre stanziato 125.000 euro per interventi utili alla comunità, come il ripristino degli asfalti e la sistemazione dei marciapiedi.

Il Consiglio ha riconosciuto la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio dovuti a un errore tecnico e a una sentenza esecutiva. In un'altra decisione, è stato dato il via libera alla destinazione di due edifici comunali a progetti di solidarietà e inclusione sociale, con particolare attenzione al progetto "Soladzo" dell'Associazione "Tutti uniti per Ylenia". Infine, sono state approvate modifiche allo Statuto dell'Associazione dei Comuni SUB-ATO Mont-Emilius e alla relativa Convenzione.