Costituzione Osservatorio Regionale Sugli appalti

Le Organizzazioni sindacali Regionali della FP CGIL, CISL FP, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTuCS, il 7 Agosto 2024, si sono incontrate presso La sede della Federation des Cooperatives Valdotaines, con i Dirigenti delle Associazioni, CONFCOOPERATIVE, FEDERSOLIDARIETA’, LEGACOOPSOCIALI, AGCI IMPRESE SOCIALI per discutere sulle modalità di Costituzione dell’Osservatorio Paritetico Regionale sugli Appalti e sugli Accreditamenti Territoriali.

Tale riunione è stata preceduta da un altro incontro tra tutti i soggetti sopra descritti, oltre alla presenza del SAVT, il quale, non essendo firmatario dei CCNL, firmato il 5 Marzo 2024, non è legittimato a farne parte dell’organismo.

Tornando alla Costituzione dell’Osservatorio, in tale riunione, dopo l’esposizione delle modalità previste dall’art. 9-bis del nuovo CCNL delle Cooperative sociali e l’illustrazione della proposta del regolamento da adottare si è sviluppato il dibattito in merito arricchito da vari interventi sulle peculiarità del nostro territorio, al termine del quale si è provveduto ad eleggere i componenti dell’organismo, nelle persone di Igor De Belli della FP CGIL, Silvia Gradi, FP CGIL, Chiara Pasqualotto, FP CISL, Henri Dondeynaz FISASCAT CISL, Nicola Pau, UIL FP, Laura Martini, UILTuCS.

Per la Federations Des Cooperatives Valdotaines è stato nominato, Davide Casola, Riccardo Jacquemod della Coop. La Sorgente, Anna Rita Adamo per AGCI Valle d’Aosta, Francesco Rappazzo per la Coop. Leone Rosso, Roberto Trapasso per la Coop. Le Soleil, Laura Raspino, Coop. Noi e Gli Altri.

Inoltre, sono stati nominati Coordinatore e Vice, per un triennio, rispettivamente, Igor De Belli e Riccardo Jacquemod.

Apprezzamenti e considerazioni positive vi sono state da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, con l’introduzione dell’Osservatorio paritetico sugli appalti, anche Regionali , con l’obiettivo di realizzare una rete che consenta il monitoraggio adeguato, la corretta applicazione del CCNL e, soprattutto la possibilità di applicare correttivi al sistema.