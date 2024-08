GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale la deliberazione relativa all’Approvazione del bilancio consolidato della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 2023.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il Piano di riordino fondiario “Duron”, nel Comune di Arvier, presentato dal Consorzio di miglioramento fondiario “Enfer”.

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione, alle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e dell’acquacoltura, degli aiuti per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere i settori agricolo, dell’acquacoltura e la cultura rurale, e per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico sui prodotti agricoli.

Sono stati quindi approvati i criteri applicativi per la concessione, alle imprese operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, degli aiuti a fondo perduto per i danni causati dalle calamità naturali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione e la Società di Servizi Valle d’Aosta SpA per l’erogazione del servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, comprese le Scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l’anno scolastico 2024/2025.

È stata approvata la proposta progettuale “Montagna 4.0 – Future Alps” per il biennio 2024/2025. La nuova edizione mira a coinvolgere giovani tra i 14 e i 35 anni, docenti, imprenditori e altri professionisti del settore, sempre afferenti ai territori della Valtellina, della Valle d’Aosta, del Trentino e della Carnia, con particolare riferimento agli studenti delle classi quarte di alcune istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado impegnate in particolare negli ambiti turistici e scientifici.

Le Gouvernement a approuvé l’organisation, pour l’année scolaire 2024/2025, de la 63ème édition du concours de patois “Abbé Jean-Baptiste Cerlogne”, destiné aux écoles.

È stata approvata l’attuazione del progetto regionale di valorizzazione della lingua minoritaria francoprovenzale, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2023.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato l’aggiornamento delle disposizioni per l’applicazione delle metodologie “Health Technology Assessment” nel sistema sanitario regionale, ai fini della valutazione delle tecnologie sanitarie ed è stata contestualmente approvata la bozza di accordo di collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas.

Sono stati poi approvati il riordino dei centri traumatologici della Valle d’Aosta, la conferma dei requisiti minimi autorizzativi, nonché l’assegnazione all’Azienda USL Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria per gli investimenti che ammonta a 2 milioni di euro.

È stato approvato il contributo a favore dell’Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta-APS per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Celiachia e sport: facciamo meta!”, in programma a Sarre sabato 7 settembre 2024.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati approvati la scheda progetto e l’avviso pubblico “Assegnazione di voucher formativi a favore delle micro imprese – formazione continua”, nell’ambito del programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 e il documento relativo agli adempimenti procedurali connessi alla gestione, alla rendicontazione delle attività e delle spese per lo stesso progetto.

È stato approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione e il Comune di Gignod per l’intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione, inserita nell’area denominata “Maison Caravex”, nel Comune di Gignod, da adibire a deposito per le opere della soprintendenza per i beni e le attività culturali e per la gestione della sede espositiva della “Casaforte”.