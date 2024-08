Servizio civile alla Maison des Anciens Remèdes

Centre d'Études Les Anciens Remèdes partecipa al Bando di Servizio Civile Regionale "Insieme per gli altri – le generazioni si incontrano" con il progetto "Antichi rimedi e piante officinali da bere". Questo progetto, rivolto ai giovani valdostani tra i 20 e i 25 anni, si svolgerà dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025. I partecipanti avranno l'opportunità di dedicarsi a un impegno mensile di circa 90 ore, ricevendo un rimborso forfettario di 600 euro. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 23:59 dell'8 settembre 2024, e per candidarsi è necessario compilare il modulo online disponibile sul portale "QuiJeunes VDA".

Il progetto si presenta come un’occasione unica per i giovani della regione di avvicinarsi a un patrimonio di conoscenze legato agli antichi rimedi e alle piante officinali, un sapere che rischia di andare perduto ma che, grazie a iniziative come questa, viene valorizzato e trasmesso alle nuove generazioni. Non si tratta solo di un impegno sociale, ma di un’opportunità concreta per sviluppare competenze utili sia sul piano personale che professionale.

In un contesto come quello valdostano, dove le tradizioni locali rappresentano un elemento identitario forte, progetti come questo permettono ai giovani di riconnettersi con le radici del loro territorio. La Maison des Anciens Remèdes diventa così un luogo dove passato e futuro si incontrano, dove la tradizione si rinnova e si adatta alle esigenze del presente. I partecipanti avranno l’occasione di imparare direttamente dagli esperti, acquisendo conoscenze che possono trovare applicazione in diversi ambiti, dal turismo sostenibile all’agricoltura biologica.

Inoltre, il Servizio Civile è un momento di crescita personale, un percorso che consente di confrontarsi con sfide nuove e di mettere alla prova le proprie capacità in un contesto protetto ma stimolante. Per i giovani valdostani, spesso costretti a guardare oltre i confini regionali per trovare opportunità formative e lavorative, il progetto rappresenta anche una chance per rimanere nella propria terra, contribuendo attivamente alla sua valorizzazione.

Questo tipo di esperienze può anche rafforzare il senso di comunità e appartenenza, favorendo lo scambio intergenerazionale e la collaborazione tra giovani e anziani. In un mondo sempre più digitale e veloce, la riscoperta delle tradizioni può offrire un equilibrio, permettendo ai giovani di riconoscere il valore della lentezza e della cura, sia per le persone che per l’ambiente.

In conclusione, il Servizio Civile alla Maison des Anciens Remèdes non è solo un progetto educativo, ma un’esperienza di vita che permette di crescere, apprendere e contribuire attivamente alla conservazione del patrimonio culturale valdostano. Un’occasione da non perdere per chi desidera fare la differenza nella propria comunità, imparando nel contempo a prendersi cura del proprio futuro e di quello della regione.