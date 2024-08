Première édition de la Fête des Alpes – Pass’ Pitchü le dimanche 1er septembre 2024

Pour valoriser les liens entre les communautés transalpines la Région autonome Vallée d’Aoste, le Département de la Savoie et leurs partenaires organisent la Fête des Alpes, une grande fête populaire, le 1er septembre, de 10 h à 18 h, au Col et à l’Hospice du Petit Saint-Bernard.

Elle incorporera la traditionnelle Pass’ Pitchü pour une journée de partage autour de la musique, de l’artisanat, de la gastronomie et du patrimoine. Les communes de La Thuile et de Séez sont étroitement associés à cette édition ouverte à tous, petits et grands !

Rencontre entre les institutions

Une rencontre institutionnelle, sur invitation, aura lieu, à 10 h, à l’Hospice du Petit Saint-Bernard. Deux tables rondes sur les enjeux et les exemples concrets de la coopération transfrontalière sont prévues, auxquelles interviendront, entre autres, le président de la Région autonome Vallée d'Aoste, Renzo Testolin, le président du Département de la Savoie, Hervé Gaymard et l’Assesseur aux affaires européennes, à l'innovation, au PNRR et aux politiques nationales de la montagne de la Région autonome Vallée d’Aoste, Luciano Caveri.

En ouverture de la session institutionnelle, la décoration valdôtaine « Ami de la Vallée d'Aoste », accordée à Hervé Gaymard en février dernier, lui sera remise. Seront présents le président de la Région, Renzo Testolin, le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et le président du Conseil permanent des collectivités locales, Alex Micheletto.

Programme de la Fête des Alpes

À 10 h est prévu également le coup d’envoi des festivités avec l’ouverture du village Pass’ Pitchü où de nombreux artisans savoyards et valdôtains proposeront des produits locaux.

Une rencontre avec les éleveurs du Relais du Petit Saint-Bernard et leurs chiens sera suivie par de la musique et des danses folkloriques et des ateliers pour enfants organisés par le Musée valdôtain de l’Artisanat. Le musée de l’Hospice du Petit Saint-Bernard ouvrira également ses portes dès 10 h pour présenter le patrimoine historique, culturel et naturel du col. Ce sera l’occasion de découvrir le bâtiment de l’Hospice, construit au 12e siècle, puis ravagé et rénové à de multiples reprises. De là, partiront 4 visites proposées par les guides de la Facim tout au long de la journée, sur inscription et les organisés par les archéologues de la Région autonome Vallée d’Aoste, du village Pass’ Pitchü. Il sera également possible de visiter gratuitement le jardin botanique Chanousia.

Après l’inauguration de la Fête des Alpes à 14 h, un moment institutionnel prévoit le passage des clés au village Pass’ Pitchü entre les administrations communales de La Thuile et de Séez, ensuite une batucada et des déambulations musicales accompagneront les visiteurs en début d’après-midi, suivies à 16 h, à l’Hospice, par un atelier de dégustation de la cuisine savoyarde et valdôtaine, sur inscription.

Les autres temps forts de cette journée seront : les 2 conférences programmées à 15 h et à 16 h 30. L’une sur l’histoire du col du Petit Saint-Bernard et ses chemins, l’autre sur l’œuvre et l’histoire de Mario Rigoni Stern, l’un des plus grands écrivains italiens. Cette 2e conférence, sera présentée par Hervé Gaymard, Président du Conseil départemental de la Savoie et Luciano Caveri, Assesseur aux affaires européennes, à l'innovation, au PNRR et aux politiques nationales de la montagne de la Région autonome Vallée d’Aoste. Programme détaillé et informations pratiques sur regione.vda.it.

« La Fête des Alpes - explique le président de la Région autonome Vallée d'Aoste, Renzo Testolin - s'inscrit dans un cadre de relations avec la Savoie et avec les autres territoires de la frontière entre l'Italie et la France qui, grâce à la signature du traité du Quirinal ces dernières années, pourront pourront renforcer encore plus les déjà solides rapports - institutionnel, culturel et social - qui enfoncent leurs racines dans l’histoire de nos deux communautés. »

Selon l'Assesseur Luciano Caveri, « la célébration des liens d'amitié entre Valdôtains et Savoyards le 1er septembre prochain permettra de valoriser le col du Petit Saint-Bernard, lieu symbole de la fraternité entre les deux peuples, que les deux administrations ont l'intention de valoriser davantage avec des interventions ciblées dans un avenir proche. »

Fête des Alpes Pass’ Pitchü en résumé

✓ Dimanche 1er septembre 2024 de 10 h à 18 h

✓ Hospice et col du Petit Saint-Bernard

✓ Une navette gratuite régulière permettra de rejoindre les différents sites de la fête à partir des parkings.

✓ Navettes gratuites La Thuile/col du Petit Saint-Bernard à partir de 9 h toutes les 30 minutes

✓ Navettes depuis Bourg Saint Maurice à réserver : cars-region-savoie.fr

✓ Inscriptions préalables aux visites guidées gratuites de la Facim et à l’atelier-dégustation

Bonus pour tous les amoureux du vélo

La course cycliste de la Fête des Alpes vous donne l’occasion de pédaler pour monter le matin jusqu’au col avec un départ depuis Séez (24 km / 1 300 m D+) et un autre depuis la Rosière (8 km / 338 m D+). Inscription auprès de l’Office de tourisme de La Rosière.