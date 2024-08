Valgrisenche celebra la lana e le tradizioni alpine con Mo'delaine 2024

Il 31 agosto e il 1° settembre 2024, Valgrisenche diventerà il cuore pulsante delle tradizioni e della cultura alpina grazie alla sesta edizione di Mo'delaine, un evento che celebra l'arte tessile e l'artigianato legato alla lana. In questo angolo incantevole della Valle d'Aosta, le radici profonde della cultura locale si intrecciano con l'innovazione, mantenendo vive le tradizioni secolari che hanno modellato la vita di montagna. Mo'delaine è molto più di un festival, è una testimonianza tangibile dell'impegno della comunità nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale della regione, un esempio virtuoso di come la tradizione possa convivere con la modernità, senza perdere la propria essenza.

L'evento, organizzato da Les Tisserands con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Valgrisenche, rappresenta un'occasione unica per riscoprire il valore dell'artigianato tessile, un'arte che ha attraversato i secoli e che oggi viene riportata in primo piano attraverso conferenze, mostre e dimostrazioni dal vivo. Il convegno "La lana nelle eccellenze artigianali italiane" aprirà la manifestazione, riunendo esperti e artigiani di fama nazionale che condivideranno le loro esperienze e conoscenze. Questo dialogo tra passato e presente non è solo un tributo alle tradizioni, ma un invito a riflettere su come l'artigianato possa continuare a essere una risorsa vitale per le comunità montane.

La fiera "Sul filo di lana", prevista per la domenica, sarà un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso le eccellenze locali. Le piazze e le strade di Valgrisenche si animeranno di colori, profumi e sapori, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nelle tradizioni più autentiche. Non mancheranno, infatti, le specialità gastronomiche locali, a sottolineare il legame indissolubile tra territorio e cultura, tra ciò che si crea con le mani e ciò che si porta in tavola. L'artigianato tessile, con le sue antiche tecniche di filatura, tessitura e tintura naturale, sarà al centro dell'attenzione, ma non mancheranno anche laboratori creativi, dove adulti e bambini potranno mettersi alla prova e scoprire la bellezza di lavorare la lana con le proprie mani.

Mo'delaine non è solo un evento, ma un atto d'amore verso la montagna e la sua gente. In un'epoca in cui l'abbandono delle terre alte è una triste realtà, manifestazioni come questa sono un baluardo contro l'oblio. Valgrisenche, con la sua storia e la sua tradizione, si pone come esempio di resistenza culturale, dimostrando che la vita in montagna può e deve continuare, arricchita dalle tradizioni ma aperta al futuro. I laboratori e le dimostrazioni pratiche che caratterizzano la manifestazione sono un modo concreto per tramandare saperi antichi e garantire che questi non vadano perduti.

Il festival diventa così un'opportunità per riflettere sull'importanza di mantenere vive le comunità montane, di valorizzare il loro patrimonio culturale e naturale, e di promuovere uno sviluppo sostenibile che non rinunci alle proprie radici. Valgrisenche, con Mo'delaine, invita tutti a scoprire un mondo fatto di gesti antichi e di passione, un mondo in cui la lana non è solo un materiale, ma un simbolo di identità e di resistenza culturale.

Partecipare a Mo'delaine significa entrare in contatto con una tradizione che affonda le sue radici nei secoli, ma che guarda al futuro con speranza e determinazione. È un invito a riscoprire la bellezza delle cose semplici, a vivere la montagna in modo autentico, e a sostenere quelle comunità che, con orgoglio e tenacia, continuano a custodire il loro patrimonio.