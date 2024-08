Avviso pubblico “1-2024: Giovani in città”, cadenza venerdì 30 agosto 2024

Le iniziative previste nei progetti, a pena di esclusione e ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 12/2013, devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni compiuti entro la scadenza del presente Avviso, residenti o domiciliati nel territorio regionale.

Sono ammissibili solo i progetti che propongono iniziative realizzate interamente nella città di Aosta, con particolare attenzione all’area della Cittadella dei giovani e alle aree urbane considerate più fragili.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a 50 mila euro.

Il finanziamento regionale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a 5 mila euro (cinquemila/00), né superare l’importo di 10 mila (diecimila/00).

Possono essere Soggetti proponenti del progetto i Soggetti di diritto privato, senza fini di lucro e con sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta, che rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 del presente Avviso pubblico.

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili, sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 AOSTA, entro e non oltre la scadenza sopracitata a pena di inammissibilità, e nelle modalità seguenti:

consegna a mano esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, su appuntamento , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

L’Avviso pubblico, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA”, curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it/home.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative telefonando ai numeri 0165 275854-55 o inviando una email all’indirizzo u-polgiovanili@regione.vda.it.