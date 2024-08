Torna la magia dei busker nel XVIII Festival degli artisti di strada - Festival des artistes de rue

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre segneranno l’inizio di una nuova e affascinante avventura dedicata al divertimento e alla magia dell'arte di strada, con la diciottesima edizione del Festival degli Artisti di strada - Festival des artistes de rue di Aosta.

Avviato nel 2003, il festival ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama nazionale degli eventi dedicati ai busker, diventando un appuntamento imperdibile per tutti: adulti e bambini, passanti e curiosi, con la sua capacità unica di coinvolgere tanto il pubblico quanto gli artisti, assicurando momenti di gioia ed entusiasmo tra le suggestive vie e piazze del centro storico.

L’edizione 2024 del Festival garantirà un livello di qualità eccellente degli artisti in cartellone, tutti conosciuti ed apprezzati in ambito nazionale e internazionale. Le tecniche utilizzate sono ampie e differenziate, proprio per abbracciare le diverse sfumature e accontentare maggiormente il pubblico: dal mondo del circo alla clownerie, dall’acrobatica alla giocoleria, dal contorsionismo ai tessuti aerei, dall’improvvisazione ai mimi e statue viventi, dalla musica, con una energetica marchin’ band, alle arti marziali, dal teatro di figura ai trucchi per bambini.

Per due giorni, Aosta si riempirà di suoni e colori, con decine di esibizioni strabilianti, cariche di talento e simpatia, abilità e magia, ma anche semplicità e stupore.

In ossequio alla tradizione del Festival e di questo genere di eventi, tutte le performance saranno gratuite.

Il XVIII Festival degli Artisti di strada - Festival des artistes de rue prenderà il via sabato 31 agosto alle ore 16 circa con spettacoli no-stop nel cuore della città: un mix di eventi che abbraccerà il centro storico, e principalmente le piazze Arco d’Augusto, des Franchises e l’area della Porta Prætoria, mentre il “cuore” della manifestazione sarà in piazza Chanoux con spettacoli continuati.

Come già nel passato, piazza Roncas ospiterà l’Area Kid’s, uno spazio che nel tempo ha accolto almeno due generazioni di bambini con le loro famiglie. Samy tornerà con i suoi trucchi facciali e, per la prima volta, arriverà Marco Sereno, artista che ha alle spalle centinaia di eventi, per uno spettacolo interattivo, di magia comica e di ventriloquio.

All’edizione 2024 interverranno anche quest’anno diversi artisti valdostani; tra le novità, la presenza della compagnia Maiåfuoco con una parata itinerante denominata “Performance delle Fiammelle”: grandi lanterne che rappresentano uccelli, pesci, tartarughe, per una storia unica su animali e migrazione.

Tra le due giornate del festival non mancherà l’atteso appuntamento con la “Veillà des Artistes”, con esibizioni di alcuni degli artisti nelle vie del centro e in piazza Chanoux, dove la busker valdostana Ilaria Ciervo incanterà il pubblico con la sua magia di fuoco.

Il secondo e ultimo giorno di Festival, domenica 1° settembre, inizierà con spettacoli pomeridiani e si concluderà verso le ore 18,30 con il “Gran Finale” che vedrà tutti gli artisti riuniti in piazza Chanoux.

Dichiara l’assessora alla Promozione turistica Alina Sapinet: «Il Festival rappresenta uno degli eventi più amati dell’estate aostana, soprattutto nella seconda parte della stagione, quella che conclude gli appuntamenti estivi. Grazie alla sua capacità di coinvolgere il pubblico in maniera semplice, accattivante e completamente gratuita, l‘evento offre due giorni di puro divertimento per tutte le fasce d’età. Per l’edizione di quest’anno, abbiamo voluto arricchire il programma con più spettacoli e artisti, molti dei quali hanno esibito le proprie capacità in tutta Europa e spesso anche in altri continenti, ma anche con busker valdostani, al fine di dimostrare che anche in occasioni importanti come il Festival des artistes de rue è possibile mettere in luce e promuovere i talenti locali».