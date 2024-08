La Valle d'Aosta sostiene la campagna sensibilizzazione contro truffe anziani dell’Arma dei Carabinieri

La Regione Valle d'Aosta rinnova il proprio impegno nel sostenere la campagna di sensibilizzazione contro le truffe rivolte agli anziani, promossa dall'Arma dei Carabinieri. Questa iniziativa si propone di aumentare la consapevolezza tra la popolazione anziana riguardo ai raggiri telefonici, un fenomeno sempre più diffuso e insidioso. Le truffe telefoniche, infatti, sono una delle forme più comuni di inganno, e spesso mirano a sfruttare la vulnerabilità degli anziani per ottenere denaro o informazioni personali.

Il sostegno della Regione si traduce in un impegno concreto a fornire indicazioni pratiche che possano aiutare gli anziani a prevenire queste spiacevoli situazioni. Le raccomandazioni suggerite sono pensate per evitare che gli individui cadano vittime di truffe, che non solo possono comportare perdite economiche, ma anche generare ansia e paura difficili da gestire. È essenziale, quindi, che la popolazione anziana sia ben informata su come riconoscere e rispondere a tentativi di truffa.

L'iniziativa è stata presentata oggi presso la Casa di riposo Jean Baptiste Festaz di Aosta, un luogo simbolico che ospita molti degli anziani della regione. Questo evento sottolinea l'importanza di portare l'attenzione su questioni di grande rilevanza sociale e di garantire che le risorse e le informazioni siano accessibili a chi ne ha maggiormente bisogno. La campagna, organizzata dal Comando Gruppo Carabinieri di Aosta, si estende a livello nazionale, riflettendo l'ampiezza e la gravità del problema.

I consigli forniti dalla campagna includono misure preventive da adottare come "difesa preventiva" contro i tentativi di truffa. Tra i suggerimenti principali c'è quello di diffidare delle apparenze e di essere cauti nei confronti di qualsiasi richiesta sospetta ricevuta per telefono. È fondamentale che gli anziani comprendano l'importanza di verificare sempre l'identità di chi li contatta e di non condividere informazioni personali o finanziarie senza una verifica adeguata.

Il sostegno alla campagna da parte della Regione si inserisce in un quadro più ampio di prevenzione e supporto nel settore sociale, con particolare attenzione ai gruppi più fragili e vulnerabili. La collaborazione tra le istituzioni e le forze dell'ordine rappresenta un passo significativo verso la tutela dei cittadini e la promozione di una società più sicura e consapevole.

