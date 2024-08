FWU Assicurazioni dichiarata in stato di insolvenza, bloccato per 6 mesi il riscatto delle polizze

Nei giorni scorsi il Tribunale di Monaco di Baviera ha pronunciato la dichiarazione di insolvenza della compagnia tedesca FWU Assicurazioni; al provvedimento hanno fatto seguito analoghe decisioni da parte delle Authority di Lussemburgo e Austria, assunte a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del Gruppo.

Fanno parte di FWU anche le compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A. e Fwu Life Insurance Austria AG, che in Italia hanno distribuito polizze del ramo vita, in particolare prodotti di tipo unit linked.

Secondo i dati riportati da IVASS, nel nostro Paese sono attive circa 100.000 posizioni di altrettanti clienti delle citate società, visto che le filiali Fwu Life Insurance di Austria e Lussemburgo hanno venduto polizze vita attraverso una vasta rete di distributori.

In seguito a quanto disposto dalle Authority, l’Istituto di Vigilanza italiano ha comunicato ad intermediari e consumatori il blocco della sottoscrizione di nuove polizze e dell’intera attività assicurativa della compagnia tedesca per un semestre, in attesa di verificare ulteriori sviluppi della situazione, e ha inoltre istituito un contact center dedicato alle richieste di informazioni.

Considerando che la sospensione dei pagamenti richiesta e ottenuta da FWU si traduce, nei fatti, nella impossibilità, almeno per il momento, di riscattare le polizze stipulate con la compagnia coinvolta, Federconsumatori invita i risparmiatori interessati a monitorare costantemente gli aggiornamenti sul sito dell’IVASS e a contattare gli sportelli dell’Associazione, presenti su tutto il territorio nazionale, per informazioni e assistenza.