Visita Mantova e Sabbioneta, città Patrimonio dell'Unesco senza dimenticare la mostra di Baselitz

Se sei alla ricerca di una meta affascinante in estate che unisca storia, arte e cultura, Mantova e Sabbioneta sono le destinazioni perfette per te. Queste due città, dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, offrono un viaggio unico nel cuore del Rinascimento italiano, arricchito dalla straordinaria mostra di Georg Baselitz, che potrai visitare fino al 24 novembre alla Galleria degli Antichi a Sabbioneta.

Mantova, con il suo patrimonio storico e architettonico, è una città che incanta anche nelle calde giornate di sole. Passeggiando per le sue strade, ti troverai immerso in un’atmosfera d’altri tempi, con palazzi magnifici e piazze suggestive. Non perdere la visita al Palazzo Ducale, residenza dei Gonzaga, e al Palazzo Te, celebre per i suoi affreschi manieristi.

Sabbioneta, progettata secondo i canoni della "città ideale" rinascimentale, è un esempio straordinario di urbanistica e architettura del XVI secolo. Le sue mura ben conservate, i palazzi eleganti e il Teatro all'Antica ti faranno fare un salto indietro nel tempo, permettendoti di vivere l'esperienza di una città rinascimentale perfettamente pianificata, magnifica nei tramonti estivi.

In questa cornice viene ospitata una mostra imperdibile: “Belle Haleine”, la mostra personale di Georg Baselitz. Questo celebre artista contemporaneo tedesco, noto per le sue provocatorie figure capovolte, offre una prospettiva unica sull'arte moderna, con l’immagine dell’Uomo riprodotta intatta, sfocata, disciolta, o addirittura scomparsa.

La presenza totemica di più di venti opere di Georg Baselitz nella celebre Galleria degli Antichi a Sabbioneta, voluta da Vespasiano Gonzaga per esporre la sua magnifica collezione di sculture, genera un concerto per assonanze e contrasti con lo splendido apparato decorativo del corridoio più lungo d’Italia, secondo solo agli Uffizi. Gli affreschi cinquecenteschi con quadrature prospettiche e allegorie delle Virtù, opera degli aretini Giovanni e Alessandro Alberti, accolgono in un muto sodalizio le iconiche opere dell’artista tedesco stimolando una riflessione sul medium della pittura e ancor più sul tema della figurazione.

Non perdere l'opportunità di esplorare queste meravigliose città e di vivere un’esperienza culturale completa, dove il fascino del passato si intreccia con la creatività contemporanea. Mantova e Sabbioneta ti aspettano per regalarti un viaggio indimenticabile.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://sabbionetaheritage.it/