À l’occasion de la Rencontre Valdôtaine la Vallée d’Aoste a retrouvé ses émigrés à Champdepraz

C’est dans la commune de Champdepraz que cette année la Vallée d’Aosta a fêté ses émigrés à l’occasion de l’annuelle Rencontre Valdôtaine qui s’est déroulée aujourd’hui, dimanche 4 août, au lieudit la Fabrique et réunissant les Valdôtains qui en raison des aléas de la vie, ont dû quitter leur terre natale. La journée a été une occasion de fête, à l’enseigne du partage des souvenirs, des échanges et, surtout, un moment d’union.

« C'est dans un esprit festif et avec émotion que nous nous rassemblons de nouveau pour la Rencontre Valdôtaine de Champdepraz -, a déclaré le président de la Région Renzo Testolin, à l’occasion de son allocution initiale - où nous célébrons non seulement les émigrés d'antan, mais aussi ceux d'aujourd'hui. Cette journée nous rappelle l'importance de conserver des relations avec notre région et notre communauté, de préserver nos racines et notre identité. La Vallée d'Aoste est bien plus qu'un lieu géographique : elle fait partie de nous, elle est notre maison. Et même quand le destin nous emmène au loin, l’amour pour notre Vallée doit rester intact.

La migration fait partie de notre histoire : nos grands-parents et nos parents ont quitté la montagne pour chercher fortune ailleurs, mais ils ont toujours gardé un lien indissoluble avec leurs villages d’origine. Ils nous ont appris que notre identité demeure malgré les distances. Et c'est précisément cette identité que nous voulons transmettre aux nouvelles générations et en particulier aux jeunes qui se trouvent à l'étranger pour leurs études et leur travail. »

Lors des discours officiels, le syndic de Champdepraz Monica Crétier a dit : « L'idée d'accueillir cette belle rencontre est née en collaboration avec la Pro Schola de Champdepraz. La Pro Schola est une association de bienfaisance fondée dans la ville de Paris, par des émigrés de Champdepraz dans le but d'aider les enfants résidant dans la commune de Champdepraz à fréquenter les classes de l'école primaire. Quelle fête plus appropriée, que la Rencontre Valdôtaine, pour célébrer ensemble les émigrés valdôtains.

Nous avons monté une exposition dédiée à cette association dans la salle située en-dessous de l’église, qui vous permettra de découvrir et de revivre les moments marquants de son activité.

C’est la première fois que notre commune accueille la Rencontre et aujourd’hui, nous avons donc l’occasion de vous faire découvrir notre territoire et les gens de chez nous.

L’Administration communale a voulu rendre hommage à tous les émigrés avec la création d'une sculpture en bois représentant le symbole de la Pro Schola, un élève grandeur nature avec un livre à la main et quelques animaux typiques du Parc naturel. »

C’est ensuite monsieur Jean Pierre Perolino, Président du Co.Fe.S.E.V.-Comité Fédéral des Sociétés d’Émigrés Valdôtains, qui s’est exprimé au nom des diverses sociétés d’émigrés :

« Nous, Valdôtains de l’extérieur, sommes toujours extrêmement enthousiastes de nous retrouver entre amis dans nos magnifiques montagnes. C’est alors l’occasion de renouer avec nos racines, nos us et coutumes et de pratiquer le patois valdôtain, héritage de nos parents et grands-parents.

D’ailleurs je me souviens, lorsque nous étions enfants nous venions en vacances avec l’organisation de l’abbé PETIGAT. La Vallée d’Aoste mettait à notre disposition des cars depuis la gare de Bourg Saint-Maurice. Nous passions par le col du Petit-Saint-Bernard, et ensuite nous traversions les différents villages où nous étions heureux de retrouver la famille, et les cousins de notre âge qui nous attendaient avec impatience. Pour nous c’était l’exaltation, le plein air et les jeux, et aujourd’hui, avec les années, les sensations sont toujours présentes et les jeux de merveilleux souvenirs.

À la conclusion de cette belle journée de fête, il y a eu le passage symbolique de témoin entre le syndic de Champdepraz, Monica Crétier, et sa collègue Marlène Domaine, syndic de Saint-Nicolas, commune où se déroulera la prochaine Rencontre Valdôtaine dans un an.