Chatillon: Troppi studi di fattibilità

Durante la seduta, sono state approvate modifiche alla convenzione con l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per l'esercizio associato di funzioni comunali. Le modifiche riguardano principalmente la Biblioteca comprensoriale e gli impianti di depurazione, con un incremento dei costi rispettivamente di 2.000 e 116 euro.

Il Consiglio ha anche esaminato l’assestamento del Bilancio, con la seconda variazione al Bilancio di previsione 2024/26 e al Documento unico di programmazione semplificato. L’assessore Elsa Frutaz ha illustrato l’applicazione di 188.419,90 euro di avanzo di amministrazione e 349.039,84 euro di spese aggiuntive per investimenti, destinati a manutenzioni straordinarie, un impianto di videosorveglianza e la sostituzione di un mezzo per gli operai.

Diverse domande dei consiglieri hanno riguardato dettagli specifici delle spese, come la manutenzione stradale e l’efficientamento energetico del Municipio.

Le minoranze hanno espresso contrarietà per la continua spesa su studi di fattibilità, ritenendo che le priorità dovrebbero includere la manutenzione di strade e aree verdi.

L’assessore Girola ha risposto che questi problemi sono affrontati tramite incarichi esternalizzati e lavori socialmente utili.

Il Consiglio ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per il secondo lotto dei lavori sulla strada comunale Les Sarrasins, che prevede nuove pavimentazioni e illuminazione pubblica. Il terzo lotto sarà dedicato all'illuminazione. Anche il progetto di riqualificazione di Piazza dei Cappuccini è stato approvato, con l’obiettivo di migliorare l'area e creare spazi di socializzazione, sebbene la minoranza lo consideri insufficiente.

È stato aggiornato il Programma triennale dei lavori pubblici 2024/26, e approvata la convenzione con la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta per il fondo Châtillon Cohésion, che supporterà interventi sociali e di emergenza. È stato approvato anche il regolamento per la locazione di posti auto comunali, con l'intento di migliorare la gestione e la rotazione degli spazi.

Il Consiglio ha riconosciuto agevolazioni Imu per gli immobili di categoria C1 e comunicato un cambiamento di bilancio relativo al festival Anima Terræ. Una interrogazione è stata presentata riguardo alla sospensione del servizio di streaming del Consiglio comunale, con il sindaco che ha spiegato la decisione di non rinnovare il servizio per incentivare la partecipazione in presenza.

Infine, il Consiglio ha discusso questioni di routine come l'orario delle sedute e la manutenzione dell'area Conte Luda, con il presidente del Consiglio che ha promesso di affrontare le problematiche relative a un incontro congiunto con il Consiglio di Saint-Vincent.