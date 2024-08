Valgrisenche: La Processione della Madonna delle Nevi, tradizione e fede al Lago di San Grato

Ogni anno, il 5 agosto, la piccola comunità di Valgrisenche si riunisce per celebrare una delle tradizioni religiose più sentite e suggestive della Valle d’Aosta: la processione in onore della Madonna delle Nevi. Questa celebrazione, che affonda le radici nel lontano passato, rappresenta un’importante occasione di riflessione e preghiera per gli abitanti della valle, mantenendo viva una tradizione che risale al 1450.

La processione penitenziale, che ha luogo all’alba, è una manifestazione di fede e devozione che si snoda verso il pittoresco Lago di San Grato. La tradizione di dedicare il 5 agosto a questa processione è formalizzata nel 1818, quando i capifamiglia e le autorità della valle promisero di onorare la Madonna delle Nevi e il Santo con un pellegrinaggio annuale. L’intento di questa promessa era quello di chiedere protezione divina contro le calamità naturali, garantire un buon raccolto e ottenere condizioni favorevoli per la vita negli alpeggi.

Verso il lago

Il programma della giornata inizia presto: alle 6.30, i fedeli si radunano davanti alla chiesa parrocchiale per la partenza della processione. Il cammino, caratterizzato da un’atmosfera di grande spiritualità e devozione, si dirige verso il Lago di San Grato, un luogo di particolare bellezza e significato per la comunità locale. Alle 8.30, la celebrazione prosegue con una Santa Messa all’Alpe Grand’Alpe, raggiungibile in auto, dove i partecipanti hanno l’opportunità di rinnovare la loro fede e le loro preghiere.

Nel pomeriggio, alle 18.00, la processione ritorna in piazza, dove si svolgono i Vespri Solenni. Questo momento culminante della giornata rappresenta una riflessione comunitaria e un atto di ringraziamento per le benedizioni ricevute.

Il percorso della processione è stato preparato con grande cura grazie al prezioso lavoro degli Alpini di Valgrisenche e di Bruno Bethaz, che hanno contribuito a garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’evento. Il loro impegno è un chiaro segno della dedizione e del rispetto per una tradizione che unisce spiritualità e comunità.

La processione della Madonna delle Nevi non è solo un evento religioso, ma anche una celebrazione delle radici culturali e della resilienza di Valgrisenche, un momento in cui la fede e le tradizioni locali si intrecciano, rafforzando il legame tra passato e presente nella comunità valdostana.