La Festa del Vento per dare una spinta alla ripartenza di Cogne

Cogne è pronta a ripartire e a celebrare la sua rinascita dopo il dramma dell'alluvione con la storica Festa del Vento. Quest'anno, il festival, giunto alla sua ventitreesima edizione, si svolgerà nei giorni 3 e 4 agosto sul suggestivo prato di Sant'Orso. L'evento attirerà gruppi aquilonistici provenienti da tutta Italia, che sfideranno i cieli con aquiloni di grandi dimensioni, colorando l'orizzonte con una miriade di forme e colori.

La Festa del Vento non è solo una manifestazione dedicata agli aquiloni; è un simbolo di resilienza e speranza per la comunità di Cogne. Dopo un momento difficile segnato dalla devastante alluvione, questa edizione assume un significato particolare. In un momento in cui il paese si sta ricostruendo, l'evento rappresenta un'opportunità per riportare l'attenzione e il calore del pubblico su Cogne, offrendo un'esperienza unica e gioiosa a tutti i visitatori.

Quest'anno, per sottolineare l'importanza di questa rinascita, l'ATP di Cogne sta collaborando alla creazione di un aquilone speciale dedicato alla manifestazione, che sfoggerà il logo #Cognenonsiferma, simbolo di determinazione e ripresa. Inoltre, un artista locale ha realizzato un quadro commemorativo per celebrare la forza e l'unità della comunità.

"Siamo entusiasti - spiegano gli organizzatori, Acroland Bike Solutions

di Morbelli Erika Agnese Francesca - di invitare tutti a partecipare a questa celebrazione che unisce tradizione e speranza, contribuendo così a far brillare di nuovo Cogne. Per maggiori dettagli, consulta la locandina dell'evento allegata e non esitare a contattarci per ulteriori informazioni o per richiedere un'intervista".

Morbelli Erika Agnese Francesca conclude con un appello: "Non perdere l'occasione di essere parte di questa festa straordinaria e di supportare la ripartenza di Cogne con il tuo entusiasmo e la tua presenza".