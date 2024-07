Dimanche 4 août, la Vallée d’Aoste fête ses émigrés à Champdepraz dans la 48e Rencontre valdôtaine

Le rendez-vous est à 9 h 30, au lieudit la Fabrique, avec l’accueil des participants par le Corps philharmonique de Montjovet. À suivre, la messe, célébrée par le curé Alessandro Cavallo et animée par la maîtrise de la paroisse, et les allocutions des autorités : la syndique de Champdepraz, Monica Cretier, le président du Co.Fe.S.E.V. - Comité Fédéral des Sociétés d'Émigrés Valdôtains, Jean-Pierre Martin Perolino, et le président de la Région, Renzo Testolin, prononceront leurs discours officiels, qui seront suivis par l’intervention d’un jeune originaire de Pont-Saint-Martin ayant quitté sa terre d’origine pour construire son avenir à l’étranger, Andrea Lombardo.

Au cours de l’après-midi des démonstrations de palet et des activités pour les enfants auront lieu, ainsi qu’une visite guidée de l’église Saint-François-de-Sales et une visite du Musée des mines et de la Pro-Schola.

Pour enrichir l’offre de cette journée, le programme prévoit un après-midi dansant et des activités en plein air qui comprendront des stands de produits typiques et des stands tenus par les artisans locaux.

PROGRAMME