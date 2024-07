Saint Vincent: Tra ritardi e controversie il Consiglio affronta danni stradali e infiltrazioni

Durante la riunione cei capigruppo la minoranza ha chiesto aggiornamenti sull’organizzazione di una seduta congiunta con l’Assemblea del Comune di Châtillon, destinata a discutere le sfide condivise tra le due comunità. Il presidente del Consiglio, Frédéric Piccoli, ha confermato che il lavoro in tal senso è in corso e che la data della seduta verrà comunicata non appena concordata con i rappresentanti del Consiglio di Châtillon.

Tra i punti all'ordine del giorno, è stata trattata un'interpellanza urgente presentata dal gruppo Saint-Vincent insieme per cambiare, riguardante i lavori in via Martiri della Libertà. Il consigliere Erik Camos ha segnalato che durante un temporale l’11 luglio scorso, si è verificata una copiosa fuoriuscita d’acqua da un pozzetto, che ha danneggiato l’asfalto appena ripristinato. Ha chiesto chiarimenti su cosa sia successo e sulle verifiche effettuate prima, durante e dopo i lavori di bitumatura. Il sindaco Francesco Favre ha spiegato che i lavori erano stati eseguiti dalla ditta appaltatrice e che il pozzetto, già ammalorato, era stato oggetto di risistemazione. L’acqua aveva causato lo spostamento del chiusino, che si era incuneato sotto l’asfalto. La responsabilità è attribuita alla ditta appaltatrice, che provvederà ai ripristini una volta che la strada sarà chiusa al traffico. Camos ha lamentato un insufficiente coordinamento tra le fasi del lavoro.

Successivamente, è stata discussa l'interpellanza del gruppo Iiriti-Jacquemet Saint-Vincent riguardante le infiltrazioni nel parcheggio interrato dell’Oratorio. Il consigliere Paolo Rollandin ha sottolineato i gravi danni alle strutture in calcestruzzo armato e ha criticato l’amministrazione per lo stato di trascuratezza. Rollandin ha mostrato alcuni video e chiesto chiarimenti sugli interventi effettuati. Il sindaco Favre ha risposto che il 27 febbraio era stata già trattata la questione, e che da allora erano stati eseguiti lavori di rimozione delle parti ammalorate, demolizione e ricostruzione degli scalini, e posa di un nuovo manto impermeabile. Finora sono stati spesi 40mila euro dei 100mila previsti, ma l’opera non è ancora completata. Rollandin ha chiesto un ulteriore approfondimento per verificare le cause delle infiltrazioni e ha lamentato la mancanza di coordinamento con la Parrocchia.

Il Consiglio ha anche discusso un’interrogazione urgente del consigliere Camos riguardante l’aumento dei rifiuti nei cestini del centro città, che generano cattivo odore. È stato riferito che i rifiuti provengono da cittadini che non effettuano la raccolta differenziata domestica. Gli Uffici hanno risposto che al momento non è possibile sanzionare tali comportamenti. Il sindaco Favre ha annunciato che fornirà una risposta scritta e dettagliata entro dieci giorni.

Infine, il Consiglio ha esaminato e votato la quarta variazione al Bilancio 2024/26 e il contestuale assestamento di Bilancio, che ha ottenuto una votazione simile. L’assessore Leo Bréan ha spiegato che la variazione riguarda spostamenti tra capitoli della parte corrente e che sono stati stanziati 80mila euro per lavori alla scuola media e 800mila euro per il bike park al Col de Joux, suddivisi tra il 2024 e il 2026. Il consigliere Rollandin ha chiesto informazioni sui costi per il risanamento del Bilancio dello Stato a seguito di una sentenza sfavorevole alla Regione autonoma Valle d’Aosta, ma l’assessore Bréan ha risposto che non ci sono ancora dettagli disponibili.