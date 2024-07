Aista: Proroga delle modifiche temporanee alla circolazione in via Valli Valdostane

Per consentire l’ultimazione dei lavori di ripristino stradale, di realizzazione di un tratto di pista ciclabile e di sostituzione di un tratto della rete dell’acquedotto all’interno del quartiere Dora, nell’ambito del progetto PNRR “Rigenerazione urbana”, tramite un’ordinanza le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in via Valli Valdostane, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Lavoratori Vittime del Col du Mont e il sottopasso della SS 26, sono state prorogate fino al 31 agosto:

chiusura al traffico veicolare, con relativo divieto di sosta con rimozione forzata, dell’uscita della rotatoria verso regione Borgnalle;

obbligo di svolta a destra su via Berthet per i veicoli provenienti da via Lavoratori Vittime del Col du Mont con direzione sud/nord, se diretti verso regione Borgnalle o verso la SS 26;

chiusura al transito pedonale in tutta la zona interessata dai lavori.

Verranno affisse indicazioni per portare a conoscenza dei pedoni, dei residenti e dei conducenti dei mezzi di soccorso (i cui veicoli sono autorizzati al transito, rispettivamente, per raggiungere le proprie abitazioni e per gli interventi di soccorso e di emergenza) del periodo di chiusura della strada e dei percorsi alternativi.

Inoltre, saranno garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti in loco, mentre via Dora Baltea resterà comunque sempre percorribile.