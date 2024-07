Università della Valle d'Aosta e CONI VdA: uniti per lo sport

Ieri, 26 luglio 2024, è stato siglato un accordo significativo tra l’Università della Valle d’Aosta e il CONI – Comitato Regionale Valle d’Aosta, destinato a trasformare e arricchire il panorama sportivo e culturale della regione. L’iniziativa, approvata dal Senato accademico e con durata triennale, ha l’obiettivo di intensificare la collaborazione tra le due istituzioni attraverso attività di ricerca, formazione e promozione culturale, con particolare attenzione alla diffusione della cultura sportiva tra gli studenti universitari.

La cerimonia di firma è avvenuta in una data simbolica, coincidente con l’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, sottolineando l’importanza di questo accordo per coniugare l’ambito accademico con quello sportivo. La Prof.ssa Manuela Ceretta, Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, ha evidenziato l’importanza di questo momento per l’ateneo e per la regione, segnando l’inizio di una serie di iniziative che mirano a integrare la carriera universitaria con le esperienze sportive.

Tra i progetti imminenti si annovera l’attivazione di un master di primo livello in Psicologia dello Sport, previsto per i primi mesi del 2025, approvato dal Consiglio dell’Università nella stessa giornata della firma della convenzione. Inoltre, per l’anno accademico 2025/2026, l’Università intende lanciare due nuovi progetti: un programma Dual Career per sostenere gli atleti di alto livello nella loro conciliazione tra studi e sport, e un diploma Minor in Sport Studies, entrambi in fase di approvazione e inclusi nel prossimo piano di sviluppo.

Da sinistra: Presidente del CONI – Comitato regionale Valle d’Aosta Jean Dondeyna;, Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta Manuela Ceretta; Referente rettorale per lo sport Prof.ssa Anna Maria Pioletti; Presidente del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta Renzo Testolin



Il Presidente del Comitato Regionale CONI Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta, affermando che questo accordo rappresenta l’inizio di un percorso promettente che potrà attrarre giovani atleti e studenti da altre regioni e contribuire a trasformare lo sport in una vera e propria professione.

La convenzione è stata siglata alla presenza del Presidente del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta, Renzo Testolin, e della Prof.ssa Anna Maria Pioletti, referente rettorale per lo sport, segnando un passo significativo verso la creazione di una rete solida e dinamica tra l’istruzione accademica e il mondo dello sport nella regione.