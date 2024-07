Quattro giornate di cammino e scoperta, per esplorare l’incontro tra la storia e il territorio segnato dalla Via Francigena. È questa “Sulle tracce di Sigerico”, la nuova proposta dell’Office Régional du Tourisme, che da sabato 3 agosto 2024 invita i camminatori a riunirsi lungo il più celebre cammino di pellegrinaggio del centro Europa, che entra in Italia passando dal colle del Gran San Bernardo. Protagonista è inevitabilmente Sigerico, l’arcivescovo inglese il cui diario di viaggio da Roma a Canterbury è diventato riferimento per secoli di pellegrinaggi.

È proprio dal Gran San Bernardo a Étroubles che si sviluppa la prima tappa, intrecciandosi con le celebrazioni per il Centenario della proclamazione di San Bernardo a patrono degli alpinisti. Dopo il trasferimento in bus al punto di partenza, la giornata prende avvio con una visita all’Ospizio dedicato al Santo e con una commemorazione di alcuni dei protagonisti delle relazioni di amicizia lungo la Francigena tra i due lati del Colle. Poi il cammino si avventura nella discesa verso Étroubles: la tappa per pranzo è a Saint-Oyen, nella festa per il Jambon alla brace.

Il progetto “Sulle tracce di Sigerico” prevede un’escursione al mese, sempre nel primo fine settimana. Domenica 1° settembre il tragitto è Pont-Saint-Martin / Verrès, mentre domenica 6 ottobre si cammina da Saint-Vincent a Issogne; l’ultima tappa è prevista domenica 3 novembre, da Povil (Quart) a Châtillon. Ad accompagnare i camminatori sono delle guide escursionistiche che raccontano il territorio: le loro descrizioni sono intrecciate ai ricordi e ai racconti dell’associazione Amis de la Via Francigena. Ogni giornata prevede poi degli incontri con le emergenze culturali, storiche e gastronomiche del territorio.

Le escursioni sono parte di una nuova attenzione posta dall’Office Régional du Tourisme verso la Via Francigena, tragitto per eccellenza dedicato ai viaggiatori che attraversano la Valle d’Aosta. Al fianco del cammino verranno sviluppate progettualità pensate per favorire il dialogo tra le tante iniziative che riguardano il cammino storico in Valle d’Aosta, per favorire la creazione di rapporti di rete e di valorizzazione reciproca.

La partecipazione alle giornate è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria contattando l’Office al numero 0166.512239 o scrivendo a saintvincent@turismo.vda.