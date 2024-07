L’estate al Centro per le famiglie

Lestate al Centro per le Famiglie sta regalando momenti indimenticabili a tutte le generazioni, creando un impatto sociale estremamente positivo. Dal 17 giugno fino al 31 agosto, il Centro ha organizzato una serie di attività che coinvolgono tutte le fasce d’età, dai nonni ai bambini. La partecipazione di oltre 100 famiglie, che si sono iscritte da gennaio ad oggi, dimostra quanto siano apprezzate queste iniziative, che rispondono perfettamente ai bisogni ludici e formativi delle famiglie.

Il prossimo evento in programma è il Summer Party, che si terrà martedì 23 luglio. A partire dalle 18, i partecipanti potranno divertirsi con un torneo di Freccette e una sfida a Calcio Balilla. Questo evento ha l’obiettivo di promuovere il tempo condiviso tra genitori e figli, richiedendo che ogni squadra sia composta da almeno un adulto e un minore. La serata si concluderà con un’"Anguriata", un momento conviviale per socializzare e godersi l’estate insieme.

La festa avrà luogo presso la struttura del Centro, in via Federico Chabod 9, e per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a info@centrofamiglievda.it entro il 19 luglio.

Le attività del Centro per le Famiglie non si fermano al Summer Party. Dal lunedì al sabato, il Centro offre un’ampia gamma di iniziative che spaziano dai laboratori pratici alle sessioni di studio.

Il lunedì è dedicato all’orto urbano, un laboratorio che unisce nonni e nipoti nella cura delle piante.

Il martedì pomeriggio è riservato allo Spazio Studio per i bambini della scuola primaria, mentre il venerdì pomeriggio è dedicato ai compiti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Il sabato mattina si svolgono laboratori creativi, mentre il venerdì mattina dalle 10:00 alle 11:00 è il momento delle letture per i bambini tra i 3 e i 6 anni.

Ogni mercoledì, i ragazzi dai 14 anni in su possono partecipare a sessioni di Dungeons and Dragons, un’opportunità per sviluppare la fantasia e il gioco di squadra. Inoltre, ci sono laboratori sulle emozioni per i bambini dai 6 agli 11 anni e attività in inglese per i ragazzi dai 10 ai 13 anni.

L’iscrizione a tutte queste iniziative prevede una quota di 25€, che copre l’intero nucleo familiare, comprendendo genitori, figli e nonni. Questa tariffa accessibile sottolinea l’impegno del Centro per le Famiglie a rendere le sue attività fruibili a tutti, promuovendo la coesione familiare e offrendo spazi sicuri e stimolanti per il tempo libero.

Il Centro per le Famiglie sta dimostrando come le attività estive possano avere un profondo impatto positivo sulla comunità, fornendo occasioni di incontro, crescita e divertimento per tutte le generazioni. In un periodo in cui il valore della famiglia e della comunità è più importante che mai, il Centro si conferma un punto di riferimento essenziale per il benessere e la felicità di tutti i suoi membri.