GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha preso atto del parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’aggiornamento del piano di potenziamento dei Centri per l’impiego e l’individuazione delle modalità per la realizzazione dell’intervento “Youth Corner” nel Comune di Verrès.

Per permettere l’ampliamento degli spazi destinati ad attività didattiche, funzionali all’istituzione scolastica Istituto Professionale Regionale Corrado Gex, è stata approvata la permuta tra il fabbricato ubicato in Corso Padre Lorenzo ad Aosta di proprietà della società Au Coeur d’Aoste s.r.l. e alcune unità immobiliari di proprietà regionale ubicate all’interno dell’edificio denominato “Palazzo Ansermin” in Via Porta Pretoria ad Aosta.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione alle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale nel settore agricolo degli aiuti a fondo perduto per le spese di funzionamento relative all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo al Comune di Morgex a titolo di concorso finanziario alle spese relative agli interventi sulle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Alla stessa maniera è stata approvata la classificazione del nuovo palazzetto del ghiaccio di Aosta e l’area sportiva di Rapy a Verrayes quali infrastrutture di interesse regionale.

La Giunta regionale ha preso in esame la deliberazione relativa all’approvazione degli obiettivi e all’aggiornamento delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Valle d’Aosta. L’atto sarà sottoposto al parere della Commissione consiliare competente.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione, il Comune di Aosta e la SVAP S.r.l. per l’utilizzo delle risorse finanziarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinate all’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica.

È stato approvato l’acquisto di ulteriori due treni elettrici, a valere sui fondi previsti dal Decreto Ministeriale 147/2024, a seguito della messa a disposizione da parte dello Stato di ulteriori fondi destinati all’acquisto di rotabili nell’ambito del fondo REPowerEU/PNRR. L’investimento complessivo per l’intervento è stimato in 29 milioni e 332 mila euro. Con l’atto si completa l’ampliamento della flotta di materiale rotabile di proprietà regionale, raggiungendo il numero di 11 treni (5 bimodali e 6 elettrici). Viene incrementato il numero di rotabili utilizzati nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) ferroviario, aumentando così la capacità di trasporto grazie alla possibilità di far circolare i rotabili in doppia composizione e garantendo al contempo una migliore gestione dei cicli manutentivi.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato un avviso pubblico per selezionare le iniziative da proporre al Ministero del Turismo per accedere al cofinanziamento del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di parte corrente per il 2024. Dopo l’approvazione dell’avviso pubblico e la sua pubblicazione, i soggetti ammissibili potranno proporre delle iniziative per accedere al cofinanziamento statale del 50% previsto dal FUNT.