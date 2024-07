Gli Enti Bilaterali VdA attivano un sostegno al reddito per i lavoratori dei settori commercio, turismo e terziario di Cogne e Cervinia

I recenti fenomeni climatici che hanno colpito Cogne e Cervinia stanno avendo importanti ripercussioni di carattere economico e occupazionale, oltre che sociale. Le alluvioni, dovute ai cambiamenti climatici, hanno gravemente danneggiato le attività economiche locali, mettendo in difficoltà sia i lavoratori che le imprese.

In risposta a questa emergenza, gli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo hanno deciso di intervenire offrendo il loro supporto ai lavoratori delle aziende dei settori del turismo e commercio, che rappresentano una parte fondamentale del tessuto sociale ed economico delle zone colpite dall'alluvione.

L'11 luglio 2024, gli organi deliberanti degli Enti Bilaterali hanno approvato l'attivazione di misure di sostegno per i dipendenti colpiti da questa emergenza. È stato previsto un contributo di 400 euro lordi per ogni lavoratore, con l'intento di fornire un aiuto economico immediato vista la sospensione o riduzione delle attività lavorative. Questo contributo rappresenta un'integrazione agli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione (CIG) o il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), garantendo un ulteriore sostegno al reddito dei lavoratori colpiti.

In dettaglio, l'Ente Bilaterale del Turismo ha stanziato 150.000 euro per sostenere i redditi dei lavoratori delle aziende associate, con un contributo di 400 euro per ciascun lavoratore. Parallelamente, l'Ente Bilaterale del Commercio e Terziario ha stanziato 75.000 euro per il medesimo scopo. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per presentare la domanda, i datori di lavoro o i lavoratori stessi devono rivolgersi direttamente presso le sedi degli Enti Bilaterali. Le richieste per il settore del commercio, bar e ristoranti possono essere presentate presso la Confcommercio Valle d’Aosta, situata in Piazza Arco d’Augusto 10, Aosta. Per il settore ricettivo, le domande devono essere presentate presso gli uffici dell'Ente Bilaterale del Turismo, situati presso Adava in Via Festaz 29, Aosta. È possibile anche fissare un appuntamento contattando il numero 0165/231682, selezionando l'interno 1 per le strutture ricettive e l'interno 2 per il commercio, bar e ristoranti. Inoltre, i lavoratori possono rivolgersi direttamente presso le sedi della propria organizzazione sindacale.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per fornire un sostegno concreto ai lavoratori e alle imprese duramente colpite dalle recenti alluvioni. Gli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo dimostrano così la loro vicinanza e il loro impegno nel supportare la comunità in momenti di difficoltà, contribuendo a mitigare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sul tessuto economico e sociale delle regioni colpite.