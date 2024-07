Relazione di Testolin sullo state dell'emergenza post alluvione

L'Assemblea ha aperto un dibattito, culminato con l'approvazione di una risoluzione proposta dai gruppi consiliari UV, FP-PD, PlA, SA, PCP, RV, GM. La risoluzione, approvata con l'astensione dei gruppi Lega VdA e FI, esprime solidarietà alle comunità colpite e sottolinea la necessità di fornire loro sostegno nei momenti di difficoltà. Inoltre, il Presidente Testolin è stato incaricato di aggiornare settimanalmente i Capigruppo sull'evoluzione della gestione dell'emergenza e di informare tempestivamente su ogni iniziativa di supporto alle comunità colpite.

Il gruppo PCP aveva presentato un'ulteriore risoluzione sull'uso emergenziale del "trenino di Cogne", che però non ha ottenuto i voti necessari per una trattazione immediata. Tale risoluzione è stata iscritta e verrà discussa alla fine dell'ordine del giorno.

Nella sua relazione, il Presidente Testolin ha descritto in dettaglio l'impatto dell'evento idrogeologico che ha interessato 40 comuni valdostani, mettendo in evidenza come non ci siano stati danni a persone, grazie a una efficace prevenzione e pianificazione. Ha lodato il funzionamento delle briglie selettive di contenimento, attribuendo merito a chi le ha progettate e costruite. Ha inoltre elogiato la pronta risposta del sistema organizzativo, con l'attivazione del Centro di coordinamento dei soccorsi regionale e dei Centri operativi comunali. La Protezione civile ha evacuato 180 persone da Cogne e il volo notturno ha permesso di portare in salvo i soggetti più fragili. Le imprese locali, coordinate dai Comuni, hanno dato una risposta proattiva e puntuale, come evidenziato nell'intervento al Breuil che ha evitato situazioni peggiori. La società Deval ha operato tempestivamente, posizionando gruppi elettrogeni per superare le prime criticità nella Valnontey dovute all'interruzione delle linee elettriche. Tutti gli interventi sono stati coordinati dall'Amministrazione regionale, in stretta collaborazione con la Giunta, che si è riunita in sessione straordinaria il 30 giugno presso la sede della Protezione civile.

Il Presidente Testolin ha sottolineato l'importanza della collaborazione politica, coinvolgendo anche i Parlamentari valdostani per decretare lo stato di emergenza da parte del Governo centrale. La Regione ha emesso il decreto di emergenza il 30 giugno e ha inviato a Roma la richiesta per avviare l'iter di approvazione dello stato di emergenza. I funzionari del Dipartimento nazionale di protezione civile sono giunti in Valle per stilare una stima dei danni, sotto la supervisione del Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, che ha garantito il sostegno del sistema nazionale. La Ministra Santanché ha visitato la Valle, offrendo risorse a supporto del turismo, confermate dagli uffici del Ministero. Ci sono stati anche momenti di confronto con i Capigruppo di tutte le forze presenti in Consiglio, poiché la maggioranza ritiene che queste situazioni debbano essere affrontate con una visione comune. Attualmente, si sta lavorando per ottenere una stima complessiva dei danni, che non è ancora conclusa.