Presentato l’evento “Non solo show cooking 2024”

Sta tutto nel nome: non è solo spettacolo, non è solo cucina. L’ormai collaudato appuntamento “Non solo show cooking”’ è tutto questo e tanto di più.

Oggi, mentre si ricuciono con pazienza e determinazione le ferite di due tra le più rinomate località turistiche valdostane, Cogne e Cervinia, promuovere con originalità e professionalità i prodotti genuini della regione rappresenta qualcosa di più di un evento estivo, seppur di forte richiamo: è un segnale di rilancio, di presenza forte, un invito a esserci, tutti, turisti e residenti, per celebrare con ancora più entusiasmo del solito le nostre eccellenze.

Le quattro date di “Non solo Show Cooking in Valle d’Aosta 2024”, sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa dal presidente dell’Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta, Gianluca Masullo, dalla presidente della Coldiretti, Alessia Gontier e dall’Assessore Marco Carrel.

I quattro appuntamenti previsti nel corso dell’estate 2024 sono ideati e realizzati dall’Assessorato in collaborazione con Coldiretti Valle d’Aosta, Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta, Slow-food Valle d’Aosta e con il supporto logistico dei Comuni che ospiteranno le varie tappe in calendario: Issogne, Pré-Saint-Didier, Valtournenche e Gressoney-La-Trinité.

Fino a un massimo di 100 posti a sedere, senza prenotazione, saranno dedicati a coloro che vorranno degustare gratuitamente i piatti proposti e i relativi abbinamenti con i vini, nelle seguenti località e con il seguente calendario, e prodotti accolti con un sottofondo musicale curato dall’artista Carlo Benvenuto:

Sabato 20 luglio, ad Issogne, nella Piazza della Posta, Il lieto soffice e salato al castello dei sogni, ricette con formaggio caprino, Vallée d’Aoste Lard d’Arnad DOP e Piata De.Co. Mercato Campagna Amica dalle 10 alle 19, Chef Giuseppina Serra.

Mercoledì 31 luglio, a Pré-Saint-Didier, Piazza Vittorio Emanuele II, Il desiderio di degustare ai margini del tetto d’Europa, ricette con carne valdostana e Vallée d’Aoste Fromadzo DOP. Mercato Campagna Amica dalle 15 alle 19, Chef Giuseppina Serra.

Giovedì 8 agosto, a Valtournenche, nella Piazza della Chiesa, La Regina che riscopre la tradizione ai piedi della Gran Becca, ricette con Fontina DOP e Mocetta. Mercato Campagna Amica dalle 15 alle 19, Chef Christian Turra.

Sabato 10 agosto, a Gressoney-La-Trinité, Piazza Tache, Eccellenze di montagna: dai walser del Lys al Gran San Bernardo, ricette con Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP, formaggio caprino e Toma di Gressoney PAT. Mercato Campagna Amica dalle 10 alle 19, chef Giuseppe Cardullo.