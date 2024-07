Casi di covid in aumento è record in una regione

Avanza la bella stagione in Italia, ma a far notizia in queste ultime settimane è nuovamente il Covid, con i contagi in continua crescita. Soprattutto nell’ultima settimana, dal 27 giugno al 3 luglio, i nuovi positivi sono stati 3.855, in aumento rispetto ai 2.505 del periodo 20-26 giugno.

Valle d'Aosta mantiene una situazione stabile riguardo ai contagi Covid, nonostante l’aumento generale dei casi in Italia. Nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio, i casi registrati in Valle d'Aosta sono stati 3, lo stesso numero della settimana precedente (20-26 giugno), durante la quale si è registrato un decesso. Il tasso di positività nella regione è leggermente aumentato dall'1,6% all'1,9%.

A livello nazionale, la situazione appare più preoccupante. Nell'ultima settimana, i nuovi positivi sono stati 3.855, in crescita dai 2.505 del periodo 20-26 giugno, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos. Fortunatamente, il numero dei decessi è sceso da 21 a 18, ma i tamponi effettuati sono aumentati da 79.339 a 81.900, portando il tasso di positività dal 3,2% al 4,7%.

Il Lazio è attualmente la regione con il maggior numero di contagi, registrando 813 nuovi casi nell’ultima settimana, contro i 576 della settimana precedente. Il monitoraggio settimanale dei casi Covid della Cabina di regia Iss-Ministero della Salute ha evidenziato un lieve aumento dell'incidenza settimanale dei casi diagnosticati e segnalati nella maggior parte delle regioni e province autonome rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lazio (14 casi per 100.000 abitanti), mentre la più bassa è stata registrata nelle Marche (0,2 casi per 100.000 abitanti).

L’incidenza di positivi in Italia è pari a 6,5 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (4,6 casi per 100.000 abitanti nella settimana 20-26 giugno).

Nonostante l’aumento generale dei contagi, la Valle d'Aosta presenta un quadro relativamente stabile, con un numero di casi contenuto e un lieve incremento del tasso di positività. Tuttavia, è essenziale continuare a monitorare attentamente la situazione per prevenire eventuali peggioramenti, soprattutto in vista delle vacanze estive e dell'aumento dei flussi turistici nella regione.