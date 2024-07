Valle d'Aosta si rialza con determinazione dopo la recente alluvione, mostrando una resilienza ammirevole anche senza gli elicotteri della ministra Santanchè. In un punto particolarmente danneggiato dalla tempesta, sulla strada regionale n.47 di Cogne, una squadra di una quarantina di mezzi, tra escavatori e camion, è impegnata giorno e notte per ripristinare la viabilità. L'obiettivo principale è rendere questo tratto percorribile ai mezzi d'opera il più rapidamente possibile, facilitando così l'accesso a Cogne.

Parallelamente, sul versante opposto dello stesso tratto, si sta lavorando all'apertura di un bypass per creare una seconda pista di servizio. Il cantiere, situato al km 9.4 dopo il ponte di Chevril, è un simbolo della tenacia e della capacità di risposta della Valle d'Aosta di fronte alle calamità naturali.

L'alluvione ha colpito duramente questa regione, mettendo alla prova le infrastrutture e la popolazione locale. Tuttavia, la Valle d'Aosta ha dimostrato di avere le risorse e la volontà necessarie per affrontare e superare tali difficoltà. Gli sforzi incessanti degli operai e degli ingegneri sul campo sono un chiaro esempio di come la comunità stia lavorando unita per ripristinare la normalità.

Le assurdità demagogiche della ministra che aveva proposto il trasporto in elicottero di residenti e turisti in attes del ripristino della viabilità, la Valle d'Aosta non è sola. La solidarietà e il supporto dei suoi abitanti, insieme all'efficienza delle autorità locali, stanno facendo la differenza. Questa situazione mette in luce l'importanza dell'autonomia regionale, che consente alla Valle d'Aosta di gestire direttamente le emergenze e di coordinare le risposte in modo tempestivo ed efficace.

La capacità di reagire prontamente a eventi catastrofici è una delle caratteristiche distintive della Valle d'Aosta. La ricostruzione della strada regionale n.47 di Cogne non è solo una questione di infrastrutture, ma anche un simbolo di speranza e di rinascita per l'intera comunità. Gli sforzi profusi dimostrano che, anche di fronte alle avversità, la Valle d'Aosta è in grado di rialzarsi e guardare al futuro con fiducia.

In un periodo in cui le sfide ambientali sono sempre più frequenti, la risposta della Valle d'Aosta all'alluvione rappresenta un esempio di come la determinazione e la coesione possano superare le difficoltà. La regione sta dimostrando che, con o senza ali ministeriali, sa volare alto e affrontare con coraggio ogni tempesta.