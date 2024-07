Al via la rassegna “Protagonisti a Courmayeur”

Sulla base dell’accordo di sponsorizzazione che vede la Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) quale main sponsor del settore “energy” di Courmayeur Mont Blanc, integrando le precedenti iniziative promosse negli anni da Fondazione Courmayeur Mont Blanc e aCOURMA!, lo scorso anno è nato il format “Protagonisti a Courmayeur”, una rassegna di incontri culturali destinati a fornire a residenti e turisti un’occasione di confronto.

La stagione 2024 dal titolo L’Europa (RI)pensata, si propone di esplorare le nuove sfide che il continente europeo dovrà affrontare in un contesto globale in rapida evoluzione. Riunendo i principali attori del momento, verranno affrontati una vasta gamma di argomenti di attualità: dall’educazione all’intelligenza artificiale, dall'energia alla geopolitica, dall'intelligence alle imminenti elezioni americane di ottobre.

L’appuntamento inaugurale di “Protagonisti a Courmayeur” è per sabato 6 luglio presso il Jardin de l’Ange, in via Roma a Courmayeur, con quello che sarà il primo dei nove appuntamenti della stagione che si concluderà il 18 agosto.

Alle ore 17:00 la tavola rotonda d’apertura vedrà protagonista le istituzioni locali rappresentate dal Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, dal presidente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Renzo Testolin, e i promotori dell’iniziativa: Giuseppe Argirò, Amministratore Delegato di CVA S.p.A., Domenico Siniscalco, presidente della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e Luca Marchesi, Presidente di aCOURMA!.

Alle ore 18:00 l’attenzione si sposterà sulla scuola: Gianna Fregonara, giornalista e autrice, presenterà, intervistata dalla giornalista Francesca Parisella, il suo libro “Non sparate sulla scuola”.

Nel corso dell’estate, “Protagonisti a Courmayeur” coinvolgerà relatori di spicco provenienti da diverse sfere professionali ed esperienze, pronti a condividere con il pubblico visioni, conoscenze e ispirazioni con un comun denominatore: fare chiarezza sulle tematiche legate alla crescita sociale, al cambiamento climatico e alle sfide contemporanee che ci troviamo ad affrontare come società collettiva.

Il programma completo della rassegna Protagonisti a Courmayeur è sempre aggiornato e consultabile al sito www.protagonistiacourmayeur.org

Il Gruppo CVA, con sede in Valle d’Aosta e impianti in tutta Italia, nasce nel 2001. È l’unico operatore italiano integrato su tutta la filiera dell’energia pure green ed opera anche nel settore dell’efficientamento energetico. L’attuale parco impianti consta di 934 MW di potenza derivante da impianti idroelettrici, di cui 56 MW da impianti fotovoltaici e 157 MW da impianti eolici.

Protagonista della transizione energetica, il Gruppo prevede un piano strategico di investimenti al 2027 che porterà ad un incremento di 804 MW di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, per una produzione aggiuntiva di 1.440 GWh di energia rinnovabile.

Per approfondimenti www.cvaspa.it

La Fondazione Courmayeur Mont Blanc, istituita nel 1988, si propone di approfondire i temi di attualità di diritto, società e economia, con un approccio interdisciplinare e multidisciplinare, coinvolgendo in Valle d’Aosta i migliori esperti relativamente ai temi oggetto di indagine. La Fondazione sviluppa studi, ricerche, convegni e relazioni con organismi nazionali e internazionali avviando programmi pluriennali di ricerca che hanno dato luogo ad un’intensa attività scientifica.

aCOURMA! è il Forum indipendente di attualità, economia e innovazione nato nel 2015, firmato e diretto da Luca Marchesi e Daniele Gensini. L’evento viene organizzato nel centro di Courmayeur in Valle d’Aosta, per favorire l’incontro tra gli esponenti di primo piano delle istituzioni, dell’economia, del mondo dell’innovazione e del giornalismo, allo scopo di affrontare i temi di maggiore attualità dell’anno. L’iniziativa è promossa da Think Tank J!-Janua.

Esiste un posto dove l’immaginazione può trasformarsi in realtà. Dove l’intrattenimento ed il relax si declinano in ogni sfumatura. Un luogo dove i sapori sono in grado di stupire, la natura ed i suoi panorami in grado di meravigliare. È Courmayeur Mont Blanc, un gioiello custodito dalla montagna più alta delle Alpi: il Monte Bianco.