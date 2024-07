Il torneo dei paesi a Hône riparte a suon di musica: “Un solo sôgno” è la sigla inedita di Fabien Lucianax

Nasce dalla collaborazione tra i ragazzi dell’associazione giovanile di Hône La Caschetta sulla Ô e Fabien Lucianaz, rapper e cantautore valdostano, la nuova sigla che caratterizza l’edizione 2024 del Torneo dei Paesi, intitolata Un solo sôgno. “Dedicata alla passione per il calcio che lega ed accomuna noi ragazzi di paese, questa canzone vuole essere un inno per chi - fin da quando era bambino - non ha mai smesso di sognare”, così l’autore Fabien Lucianax descrive il brano dai tratti decisamente “estivi”, prodotto musicalmente da Simone “Momo” Riva e il cui video è stato realizzato da Francesco “Peppo” Della Rosa. Il videoclip e la canzone sono disponibili sui canali social e YouTube dell’artista, così come sulle varie piattaforme di streaming audio.

I Ragazzi della Caschetta

Il Torneo dei Paesi, o TDP, è una manifestazione ormai giunta alla sesta edizione, in cui le squadre di vari paesi valdostani si sfidano in un torneo di calcio a 7 su erba che si svolge nell’arco di due settimane in un clima di festa, di “rivalità” ma anche di sana goliardia. Quest’anno, l’evento è iniziato il 29 giugno e si concluderà il 13 luglio. “Abbiamo voluto dare una voce frizzante al nostro torneo collaborando con Fabien Lucianax, che è anzitutto un amico ma anche ormai uno storico partecipante del TDP tra le fila dell’Arnad”, afferma Simone Bonel, presidente dell’associazione La Caschetta sulla Ô. “Siamo fieri di portare avanti questa manifestazione, che ogni anno si arricchisce e si evolve con diverse novità. Quest’anno proponiamo di fatto due settimane di festa, con musica e street food, soprattutto nei weekend. In particolar modo, chiuderemo sabato 13 luglio con le finali del torneo e la partecipazione di DJ Matrix come ospite speciale”.

Il programma completo del torneo è consultabile sul sito web e sui canali social Instagram e Facebook dell’associazione.