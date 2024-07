Troisième édition de l'école d'été: une semaine de formation universitaire internationale à Saint-Nicolas

L'école d'été du Centre d'études francoprovençales "René Willien" revient pour une troisième édition. A partir de lundi 8 jusqu'à vendredi 12 juillet 2024, la Meison de Sandre (Centro polifunzionale) de Saint-Nicolas ouvre ses portes à une trentaine d'étudiants et professeurs universitaires pour une semaine de formation internationale placée sous le titre "Langues et cultures alpines en devenir: l'aire francoprovençale".

Organisée par le Centre d'études, avec le soutien du Conseil de la Vallée et de la Commune de Saint-Nicolas, et la collaboration de l'Université de Neuchâtel, l'Université catholique de Lyon, la Sorbonne Nouvelle, l'Université de Lausanne et l'Université Humboldt de Berlin, cette formation permet aux participants de vivre une expérience immersive dans un cadre exceptionnel, plurilingue et multidisciplinaire, avec de nombreux spécialistes du francoprovençal et de la culture alpine.

Pour la première fois, cette année l'initiative est adressée à deux profils de participants: d'un côté, les étudiants et les chercheurs; de l'autre, les enseignants et les personnes impliquées dans la transmission du francoprovençal. Le programme prévoit des séances communes et des sessions spécifiques aux deux orientations ainsi que des rencontres thématiques avec des acteurs locaux, des ateliers et des promenades à la découverte du territoire. Les participants auront aussi l'opportunité d'assister à une représentation théâtrale des enfants de Verrayes et de dialoguer avec l'artiste César Marguerettaz.

La séance inaugurale se tient lundi 8 juillet, à 14h30, à la présence extraordinaire de Pier Paolo Viazzo, professeur émérite, ancien titulaire de la chaire d'anthropologie sociale à l'Université de Turin, qui va parler de cultures et langues alpines entre protection et négociation.

«Le Conseil de la Vallée est fier de soutenir cette initiative - dit le Président Alberto Bertin -, qui met en avant un territoire et une langue, engage une réflexion sur l'avenir du francoprovençal et de la culture alpine, favorise les rencontres avec la population locale, contribuant ainsi à la valorisation et à la préservation de notre patrimoine linguistique et culturel.»

«L'école d'été est en train de s'affirmer dans le panorama de l'offre universitaire et est devenue un point de repère important pour l'approfondissement de ces thématiques - ajoute la Directrice scientifique du Centre d'études, Christiane Dunoyer -. La formule que nous avons conçue permet à l'univers du francoprovençal de se développer et de se faire connaître davantage, favorisant ainsi la transmission et la revitalisation de cette langue et de sa culture.»