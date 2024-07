Il concorso "Cocktail Genepy" è giunto alla fase finale con tredici cocktail

I tredici cocktail prescelti rappresentano il meglio dell'arte del mixology valdostano. Mercoledì 3 giugno, alle ore 15, presso il Lidò di Gressan, si terrà la degustazione finale da parte della giuria, composta dai rappresentanti delle sei aziende valdostane che producono Genepy: Alpe, Cortese, La Valdôtaine, Saint-Roch, Savio e Vertosan. Queste aziende, simbolo di una tradizione che affonda le radici nella cultura alpina, hanno il compito di scegliere quale sarà il nuovo aperitivo ufficiale della Valle d'Aosta.

La scelta dei cocktail finalisti non è stata semplice: la selezione ha richiesto mesi di assaggi e valutazioni, durante i quali i partecipanti hanno dovuto dimostrare non solo abilità tecniche, ma anche una profonda comprensione delle caratteristiche del Genepy. Questo liquore, ottenuto dall'infusione dell'omonima pianta alpina, è noto per il suo sapore aromatico e le sue proprietà digestive. Il concorso mira a celebrare e innovare l'uso del Genepy, promuovendone la versatilità e la capacità di esaltare un'ampia gamma di sapori.

L'atmosfera al Lidò di Gressan si preannuncia elettrizzante. I barman finalisti, provenienti da tutta la regione, sono pronti a mettere in campo la loro creatività e passione. Tra i tredici cocktail in gara, spiccano proposte che combinano il Genepy con ingredienti locali, come i frutti di bosco, il miele di montagna e gli agrumi, per creare bevande uniche che raccontano il territorio valdostano. La competizione è serrata e ogni dettaglio conta: dalla presentazione del drink alla sua complessità gustativa, passando per l'equilibrio degli ingredienti.

Il concorso "Cocktail Genepy" è più di una semplice gara: è un evento che celebra la cultura e l'identità della Valle d'Aosta, promuovendo al contempo l'innovazione e la creatività nel campo della mixology. I rappresentanti delle sei aziende produttrici di Genepy porteranno con sé non solo la loro esperienza, ma anche la passione per un prodotto che è simbolo di tradizione e autenticità.

Il Genepy è da sempre una bevanda simbolo delle Alpi, utilizzata inizialmente per le sue proprietà medicinali e digestive. La sua produzione richiede competenza e rispetto per i ritmi della natura, dato che la pianta cresce a quote elevate e deve essere raccolta a mano. Ogni azienda valdostana ha la sua ricetta segreta, tramandata di generazione in generazione, che conferisce al liquore caratteristiche uniche e distintive. Questo concorso rappresenta un'occasione per scoprire nuove declinazioni del Genepy e per farlo apprezzare a un pubblico sempre più vasto.

Alla fine della giornata, verrà annunciato il cocktail vincitore, che sarà incoronato come l'aperitivo valdostano ufficiale a base di Genepy. Il drink vincente non solo diventerà un simbolo della tradizione enogastronomica della Valle d'Aosta, ma sarà anche promosso in tutto il territorio come ambasciatore del gusto e dell'innovazione. La decisione della giuria sarà attesa con trepidazione, poiché il cocktail selezionato rappresenterà la sintesi perfetta tra tradizione e modernità, esaltando le straordinarie qualità del Genepy.

Con questo concorso, la Valle d'Aosta dimostra ancora una volta la sua capacità di valorizzare i prodotti locali e di stimolare la creatività, confermando il suo impegno nella promozione di un turismo enogastronomico di qualità. L'appuntamento al Lidò di Gressan si prospetta quindi come un momento imperdibile per tutti gli amanti del buon bere e della tradizione valdostana.

L’Aperitivo valdostano: Un Concorso per Valorizzare il Genepy della Valle d’Aosta

Le sei aziende leader nella produzione del genepy in Valle d'Aosta (Alpe, Cortese, Saint Roch, Savio, Valdotaine, e Vertosan) hanno lanciato un concorso lo scorso maggio, aperto a professionisti e non, in collaborazione con le associazioni di barmen Abi Professional e AIBES per individuare la ricetta dell’APERITIVO VALDOSTANO. L'obiettivo è creare una ricetta unica da presentare a tutti i locali del territorio, conferendo al predinner un’identità unica che parli dei saperi e sapori della Valle.

Le regole per partecipare al concorso erano semplici:

La ricetta doveva essere facilmente replicabile. Doveva contenere almeno 3 cl di Genepy prodotto in Valle d'Aosta. Doveva avere un volume alcolico totale non superiore al 15%.

Il concorso ha riscosso un grande successo, con oltre 60 ricette ricevute. I professionisti di Abi Professional e AIBES hanno avuto il difficile compito di selezionare le 12 ricette finaliste, che si sfideranno nella finale del prossimo 3 luglio al Lidò di Sarre, in Frazione La Remise 31, a partire dalle ore 15.

Durante l'evento finale, i finalisti, sia professionisti che non, saliranno in pedana, giudicati da una giuria composta da rappresentanti delle aziende produttrici e da barmen professionisti delle due associazioni di categoria.

Il concorso mira a mettere in luce il territorio e la passione nel trasformare le eccellenze locali. Le aziende partecipanti hanno dimostrato con lungimiranza che l'unione fa la forza, e che la Valle d'Aosta, con il suo patrimonio di bellezza e risorse, merita una nuova valorizzazione che esalti le sue radici e tradizioni più profonde.