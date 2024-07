Davide Bionaz e Stefano Agravi confermati alla guida di Rassemblement Valdôtain

Durante l'incontro, sono stati confermati Davide Bionaz come Presidente, Stefano Aggravi come Segretario politico e Roberto Luboz come Segretario amministrativo. La Segreteria è completata da Dennis Brunod, rappresentante del gruppo consiliare, Luca Champion, responsabile del gruppo giovanile, e dai membri Claudio Dalle, Martina Lombard, Laura Menzio e Yulia Yuzvikova.

L'Assemblea ha offerto un'opportunità per analizzare il recente voto europeo, le attività condotte fino a oggi e la situazione politica in evoluzione. Al termine del dibattito, è stata approvata all'unanimità una mozione per definire le priorità programmatiche del Movimento per il 2024/2025, focalizzandosi sui settori della sanità, dei trasporti e della difesa della libera impresa.

Durante i lavori assembleari, è stata votata all'unanimità anche la Risoluzione assembleare conclusiva proposta dal Segretario politico, intitolata “Notre force tranquille pour être encore maîtres chez nous”. Con questa risoluzione, è stata stabilita la linea politica del Movimento, sottolineando l'importanza di promuovere ogni azione utile a favorire una reale fase di riforma del modello amministrativo e di governo, applicando l'Autonomia speciale della Valle d'Aosta.

Il Movimento intende sviluppare forme di collaborazione con altre esperienze politiche valdostane che condividano i valori federalisti, liberali, conservatori e l’importanza di tutelare e valorizzare l’identità valdostana, incluse le radici cristiane e le specificità linguistiche e culturali, oltre alla difesa delle libertà individuali e collettive contro ogni forma di omologazione.

La Segreteria Rassemblement Valdôtain

La risoluzione ha fatto appello "ai valdostani liberi e forti, che non si riconoscono più in altre realtà politiche, civiche o sociali, a contribuire allo sviluppo del progetto del Rassemblement Valdôtain, mirato a portare un cambiamento pratico e concreto alla comunità valdostana, privo di pregiudizi e preconcetti".

Inoltre, il Rassemblement Valdôtain ha espresso la sua vicinanza a chi è stato colpito dalle intense perturbazioni recenti che hanno causato disagi, danni e l'isolamento di alcune località in Valle d'Aosta. Ha anche rivolto un sentito ringraziamento a chi sta lavorando per la messa in sicurezza del territorio e per garantire l'incolumità dei valdostani e dei visitatori.