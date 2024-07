Aosta: Capitale dell'abbandono e del degrado

Un' altra testimonianza che offende le bellezze della nostra Città. Mura Romane divenute incolti giardini verticali, angoli adibiti a ricettacolo di spazzatura anche pericolosa per i fruitori della ciclabile. Il tutto costeggiando il Giardino dei bambini in pieno centro a due passi dal Convitto Regionale e del Palazzo Regionale. Aosta Città Europea? Con queste immagini non si direbbe.