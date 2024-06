Emergenza maltempo in Valle d'Aosta: intervento straordinario della Giunta regionale

L'incontro è stato indetto per coordinare le operazioni di soccorso e gestione dell'emergenza a seguito dei danni idrogeologici causati dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione nella giornata di ieri.

Durante la seduta, il Governo regionale ha condiviso informazioni e valutazioni provenienti dai diversi settori di competenza e dai vari territori colpiti. Sono state analizzate le attività svolte dalla Protezione Civile nelle diverse località, evidenziando le criticità più rilevanti e pianificando interventi mirati.

La valle di Cogne è una delle zone maggiormente colpite, risultando attualmente isolata a causa dell'interruzione della strada regionale numero 47. Il ripristino di questa via di comunicazione richiederà settimane, secondo le stime del presidente della Regione, Renzo Testolin. Breuil-Cervinia, un'altra località duramente danneggiata, ha visto gravi ripercussioni sul turismo e sulle infrastrutture locali.

L'emergenza ha avuto ripercussioni su vari aspetti cruciali della vita quotidiana e dell'economia della regione. Sono stati esaminati temi come il turismo, la logistica, le telecomunicazioni, il presidio sanitario, i trasporti e la partecipazione agli esami di maturità. La continuità dei servizi primari, come l'acquedotto e l'alimentazione elettrica, è stata compromessa, richiedendo interventi urgenti.

La Dora Baltea ha esondato in diversi punti, causando danni significativi ai terreni coltivati e alle infrastrutture della bassa Valle, in particolare nella campagna di Hône. La strada statale 26 ha subito interruzioni, e nei prossimi giorni si procederà con una stima precisa dei danni e degli interventi necessari per il ripristino.

Le attività svolte finora dalla Protezione Civile, in collaborazione con le amministrazioni locali, le forze di polizia, i vigili del fuoco, il corpo forestale valdostano, le strutture operative e i volontari, sono state valutate positivamente. La Giunta regionale ha espresso solidarietà ai cittadini coinvolti e ha rassicurato i turisti sull'agibilità delle località turistiche, impegnandosi a rendere accessibile la Valle di Cogne nel minor tempo possibile.

Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile, è atteso ad Aosta per un incontro con le istituzioni locali e le strutture operative, al fine di fare il punto della situazione. Al vertice operativo parteciperanno anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e le omologhe strutture di protezione civile locali, in particolare quelle impegnate nel torinese, anch'esso colpito dal maltempo.

La situazione a Cogne è particolarmente critica. Nicole Val, residente locale, ha raccontato come il torrente Grand Eyvia abbia iniziato a esondare già nella serata di ieri, causando ingenti danni alle infrastrutture e all'acquedotto. Christine Cavagnet, che gestisce l'hotel Herbetet, ha descritto l'evacuazione del campeggio Gran Paradiso e l'accoglienza degli sfollati nel suo albergo.

La riparazione dell'acquedotto è una priorità, con una soluzione temporanea in fase di realizzazione per ripristinare l'approvvigionamento idrico al più presto. Nel frattempo, gran parte del paese rimane senza acqua e alcune frazioni sono isolate da frane e colate detritiche.

Il deputato valdostano Franco Manes ha espresso profonda solidarietà verso i cittadini colpiti, evidenziando come questi eventi siano una chiara dimostrazione dell'urgenza di affrontare l'emergenza climatica. La senatrice valdostana Nicoletta Spelgatti e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno entrambi ribadito il massimo impegno del governo nel monitorare e affrontare la situazione critica, ringraziando tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni di soccorso.

La Valle d'Aosta sta affrontando una delle sue emergenze più gravi degli ultimi anni, con danni ingenti e un impatto significativo sulla vita dei cittadini e sull'economia locale. La rapida risposta delle istituzioni e la collaborazione tra le diverse forze in campo sono fondamentali per superare questa crisi e garantire un ritorno alla normalità nel minor tempo possibile.