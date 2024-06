Giornata nazionale Fortezze aperte il 7 luglio al Forte di Bard

Il Forte di Bard aderisce alla Giornata nazionale Fortezze aperte promossa dalla Rete dei siti fortificati (Fortinrete), che si terrà domenica 7 luglio 2024. In programma visite guidate di scoperta dell’architettura e della storia della fortezza lungo un inedito percorso, accessibile per l’occasione per la prima volta al pubblico, che porterà i visitatori a percorrere i sotterranei del Forte di Bard.

Le visite guidate sono gratuite su prenotazione alle ore 11.00 e alle 15.00. (T. 0125 833811 – prenotazioni@fortedibard.it).

Fortinrete è stata costituita nell’aprile scorso e ne fanno parte: Forte Aurelia Antica, Forte Marghera, Forte di Bard, Forte Cadine, Rocca d’Anfo, Forte Tesoro, Forte Ardietti, Forte di Vinadio, Meve- Memoriale Veneto Grande Guerra, Ridotto Sant’Erasmo (fortinrete.it).