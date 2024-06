A Fontqainemore un'esperienza artistica unica, la quinta edizione delle Giornate di Scultura con Motosega

L'inizio della manifestazione è previsto per venerdì 5 luglio in località Capoluogo, vicino al parco avventura. Qui, gli artisti daranno una dimostrazione di scultura veloce, un'anteprima entusiasmante di quello che accadrà durante il weekend. Sabato e domenica, l'evento si sposterà nella suggestiva località di Coumarial, dove le sculture con motosega prenderanno vita tra il verde rigoglioso della Riserva Naturale del Mont Mars.

Cinque talentuosi scultori si cimenteranno nell'arte del carving con motosega, trasformando tronchi d'albero in vere e proprie opere d'arte. Queste sculture saranno donate al Comune di Fontainemore, che intende creare un percorso itinerante nel proprio territorio, arricchendo ulteriormente il patrimonio culturale e artistico della regione.

L'evento non è solo una celebrazione dell'arte, ma anche un'iniziativa di sostenibilità ambientale. Con la crescente espansione incontrollata dei boschi, il Comune di Fontainemore mira a sviluppare una filiera del legno che va dall'abbattimento controllato degli alberi alla loro lavorazione per scopi vari: dalla legna da ardere al cippato, fino al legname da lavoro e all'artigianato. Questo progetto ambizioso cerca di bilanciare la conservazione ambientale con le esigenze economiche e culturali della comunità.

Durante le tre giornate, l'area attrezzata del Coumarial offrirà giochi e animazione tradizionale per il divertimento dei più piccoli. Sarà inoltre possibile pranzare presso strutture locali su prenotazione, garantendo un'esperienza culinaria autentica e gustosa. Per le prenotazioni, è possibile contattare il Bar Ristoro Coumarial al numero 346.3764448 o l'Agriturismo Le Soleil al numero 347.0584814.

Le Giornate di Scultura con Motosega rappresentano un'occasione imperdibile per immergersi in un'arte unica, sostenere progetti di sostenibilità ambientale e godere delle bellezze naturali e culturali della Valle d'Aosta. L'appuntamento dal 5 al 7 luglio per vivere insieme questa straordinaria esperienza!