Cresce la raccolta di pile e accumulatori in Valle d'Aosta: un esempio di sostenibilità in azione

Secondo il rapporto annuale del CDCNPA, i centri di raccolta nella regione sono aumentati del 3,23% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 32 luoghi dedicati, di cui 15 centri di raccolta e 17 distributori.

Gli sforzi non sono passati inosservati: più di 16.000 ritiri sono stati gestiti nel 2023, segnando un aumento del 28,31% rispetto all'anno precedente. Un dato che non solo riflette un crescente impegno da parte della comunità valdostana ma anche un rispetto più rigoroso delle normative europee, soprattutto con l'introduzione del nuovo Regolamento Batterie 2023/1542.

Questo regolamento non solo ha ridefinito gli obiettivi di raccolta per batterie portatili, ma ha anche introdotto categorie specifiche per batterie destinate ai mezzi di mobilità leggera e veicoli elettrici. È un passo significativo verso un'economia circolare più robusta e sostenibile, spiega Laura Castelli, Presidente del CDCNPA, sottolineando l'importanza di mantenere elevati standard di gestione e recupero delle materie prime.

Il successo della Valle d'Aosta nel migliorare la sua infrastruttura di raccolta è un esempio tangibile di come le comunità locali possano abbracciare la sfida della sostenibilità ambientale. Con un incremento dei punti di raccolta e un aumento del tasso di recupero, la regione non solo si prepara a rispondere alle nuove normative europee in modo efficace ma si posiziona anche come un leader nella gestione responsabile dei rifiuti elettronici.

Mentre il resto dell'Italia vede una stabile crescita dei punti di raccolta, con una particolare crescita nel Sud, la Valle d'Aosta continua a dimostrare che dimensioni non sempre contano quando si tratta di sostenibilità. Con il supporto dei suoi consorziati e l'impegno continuo delle istituzioni locali, la regione guarda al futuro con fiducia, pronta a mantenere il suo ruolo di pioniere nella promozione di pratiche sostenibili e nel rispetto dell'ambiente alpino che tutti ammiriamo.

Il nuovo Regolamento Batterie (2023/1542) innalza gli obiettivi di raccolta per le batterie portatili e prevede una nuova classificazione dei prodotti: oltre alle batterie portatili, per veicoli e industriali sono state introdotte anche le categorie specifiche delle batterie per i mezzi di mobilità leggera (con l’istituzione di obiettivi di raccolta specifici) e delle batterie per i veicoli elettrici. Inoltre, sono stati definiti nuovi sfidanti obiettivi di recupero e riciclo per le materie prime.

“Il CDCNPA è pronto a cogliere e valorizzare queste nuove sfide e collaborare con le istituzioni e con il legislatore per trovare soluzioni migliorative per il sistema di gestione italiano, mantenendo saldi i principi di equità, omogeneità e di ottimizzazione della raccolta” – commenta Laura Castelli, Presidente del CDCNPA – “Grazie al contributo dei nostri Consorziati possiamo e dobbiamo rimanere un punto di riferimento per garantire una sempre maggiore sostenibilità del settore, promuovendo la semplificazione e contemporaneamente il rispetto delle regole e della competizione tra operatori. È un impegno che ci siamo assunti oltre dieci anni fa e che continuiamo a portare avanti con forza, per promuovere nel nostro settore un circuito virtuoso di economia circolare”, conclude Castelli