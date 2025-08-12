Ubriaco e vestito da donna aggredisce i Carabinieri dopo il rifiuto di servire alcolici: arrestato 27enne sudamericano

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne di origini sudamericane e residente in Valle d’Aosta, poiché ritenuto responsabile di violenza, resistenza a pubblico ufficiale nonché porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri all’interno di un bar di Domodossola dove i militari erano entrati per parlare con il titolare. Alle loro spalle, seduto ad un tavolo un uomo, con indosso abiti femminili, ha iniziato ad imprecare contro il gestore del locale, reo di non averlo servito subito e ha sbattuto una bottiglia di vetro vuota sul tavolino per attirare l’attenzione. I militari hanno redarguito verbalmente l’uomo invitandolo a mantenere un comportamento adeguato, ma questi, già in evidente stato di ubriachezza, si è avvicinato al banco pretendendo che gli venissero serviti altri alcolici. Al rifiuto opposto dal gestore, il giovane è nuovamente andato in escandescenza, e ha dapprima colpito, con due sberle, la spalla di uno dei due militari che si era avvicinato per invitarlo a calmarsi, per poi cercare di graffiarlo al volto con le unghie.

Per fermare le intemperanze del 27enne ed impedire che potesse procurare lesioni ad altri o a sé stesso, i carabinieri lo hanno immobilizzato per poi accompagnarlo verso l’auto di servizio. Una volta fuori dal locale, l’uomo ha ripreso a colpire i militari con calci, graffi e morsi, tanto da rendere necessario il ricorso al Taser per immobilizzarlo. Un solo colpo è stato sufficiente per rendere inoffensivo il giovane che, è stato quindi trasportato presso gli uffici della Compagnia di Domodossola e dichiarato in arresto. Neanche in caserma si è calmato cercando di colpire chi gli capitasse a tiro ed è stato sedato dal personale medico intervenuto sul posto. Nella borsetta da donna che aveva con sé i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello da cucina con una lama della lunghezza di 11 centimetri. Il sudamericano, dopo le formalità di rito, è stato tradotto in carcere a Verbania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.