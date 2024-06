"Quelli che… la Disco": Il nightclubbing valdostano degli anni ‘70/’90 rivive in piazza Chanoux

Il 13 marzo 1978 usciva nelle sale italiane “La febbre del sabato sera” (Saturday Night Fever) che avrebbe lanciato nell’olimpo del Cinema l’attore di origini italiane John Travolta, sancendo il successo mondiale della disco-music e delle discoteche, la cosiddetta “club culture”, che per almeno 25 anni avrebbe rappresentato la forma di divertimento più diffusa per almeno un paio di generazioni.

Per ricordare quella stagione epica e i locali che in Valle d’Aosta interpretarono il fenomeno diventando punti di riferimento per i più giovani (ma non solo), sabato 29 giugno, a partire dalle ore 21, piazza Chanoux si trasformerà in una grande discoteca all’aperto accogliendo l’evento “Quelli che… la Disco”, promosso dall’Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio Valle e organizzato dall’Associazione culturale “ControVento”.

Tutti i più grandi protagonisti della notte degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 si ritroveranno per celebrare e fare rivivere per una sola notte un mondo che oggi non esiste più ma che ha lasciato testimonianze importanti nella musica, nel costume e nella cultura pop, e che ancora emoziona, tramite il ricordo, i molti che hanno avuto la fortuna di poterlo vivere.

Sul sagrato della piazza sarà allestita una vera e propria “dance hall” dove ballare le note dei grandi successi del passato riproposti dagli storici Djs di quegli anni, alcuni dei quali metteranno mano ai piatti dopo diversi anni, mentre sul palco andranno in scena i ricordi di quegli anni con testimonianze dei proprietari dei locali del passato, dei dj storici e la proiezione di materiale audiovisivo d’epoca.

Con un DJ-set che si protrarrà fino a notte inoltrata rivivranno. attraverso immagini e filmati sul maxischermo alle spalle del palco, tutte le discoteche, i disco-bar e i locali che hanno segnato un'epoca tra cui Divina, Lou Ressignon, Boomerang, La Chaumière, Pigalle, Hollywood, Abat-Jour, Les Trompeurs, Statale 26, Compagnia dei Motori, La Luna, Blu Max, Moog’s, La Remisa, Help, Liberatutti, La Niche e Sweet Rock Cafè.

Commenta l’assessora allo Sviluppo economico e Promozione turistica, Alina Sapinet: «Aosta saluta l’avvio della stagione estiva ricreando in piazza Chanoux l’atmosfera dei locali che hanno segnato un’epoca e rivivendo le emozioni della musica disco, house e pop di un a stagione bellissima per tutti i ragazzi e le ragazze di quegli anni. Sarà l’occasione per rivivere le emozioni di un tempo, per ritrovarsi con qualche ruga in più, ma anche per coinvolgere i più giovani in un viaggio nel tempo attraverso le mode e la cultura giovanile del passato».

«Tuffarsi in un’epoca passata - dichiara il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - è un modo non solo di rivivere il passato, ma anche di capire meglio come il presente sia stato modellato da quelle esperienze. Il ricordo può anche essere uno strumento di connessione intergenerazionale.»