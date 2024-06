Visita guidata al Castello di Cly: una finestra sulla storia medievale valdostana

Sarà un'opportunità unica per scoprire la storia e l'architettura di questo affascinante castello medievale, situato a Saint-Denis.

Il Castello di Cly, con le sue antiche mura e il panorama mozzafiato, rappresenta un importante pezzo del nostro patrimonio storico e culturale. Le sue strutture medievali e la posizione strategica offrono uno sguardo sulla storia valdostana e sulle tecniche costruttive dell’epoca.

Durante la visita, Pierre I de Perronet e Marguerite Chevron Villette, con il loro seguito, guideranno i partecipanti attraverso il castello, narrando la sua affascinante storia e svelando i segreti delle sue antiche mura.

La prima visita inizierà alle ore 15:00, mentre la seconda visita è prevista per le ore 16:00. Il punto di ritrovo per entrambe le visite sarà all'ingresso del Castello di Cly in località capoluogo. Ogni visita avrà una durata di circa un'ora.

Non è necessario prenotare, ma è comunque possibile anticipare la propria partecipazione scrivendo una mail all’indirizzo aosta@faigiovani.fondoambiente.it, indicando l'orario prescelto e il numero di partecipanti.

Come di consueto, sarà possibile sottoscrivere nuove iscrizioni e rinnovare la tessera FAI. Un contributo libero a favore del FAI, per sostenere le attività di tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale del nostro Paese, sarà sempre apprezzato.

Un'occasione per scoprire uno dei gioielli medievali della Valle d'Aosta e contribuire alla conservazione del nostro prezioso patrimonio.