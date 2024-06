Mercoledì 26 giugno 2024, alle ore 17:30, presso il Centre Culturel di Villa Michetti, in via della Resistenza a Pont-Saint-Martin, la Commissione di Gestione della Biblioteca e l’Amministrazione Comunale di Pont-Saint-Martin invitano all’apertura della mostra “L’ESSENZA AL CUORE DEL COLORE: Come l’arte e l’antroposofia possono curare l’essere umano”.

La mostra

La mostra è la risultanza di un percorso artistico nato nel 2019 per portare a conoscenza ed esperienza un modo di conoscere l'arte, al fine di provare un'esperienza piacevole ma soprattutto farlo per “incontrare se stessi”. Tale per cui l'unico blocco è solo quello che noi esseri umani mettiamo, coscientemente o inconsciamente, nel nostro Essere.

Il progetto, denominato “Arte Vita”, è tutt’ora in corso e vede la realizzazione di una serie di incontri tenuti da Stella Bressan, arteterapeuta ad indirizzo antroposofico steineriano, professionista delle arti terapie certificata in conformità alla normativa UNI 11592/2015, maestra d’arte, decoratrice, restauratrice.

Il percorso formativo ha approfondito l’utilizzo di diverse tecniche artistiche: l’acquerello su carta bagnata, i gessetti colorati, il carboncino, la creta.

Rudolf Steiner

Steiner è il fondatore dell'antroposofia, la scienza dello spirito. Questa filosofia cerca di costruire un ponte tra il mondo fisico e quello spirituale, utilizza l’arte per la sua capacità trasformativa e considera il colore e l’atto creativo elementi che permettono di attivare nella persona risorse fisiche, intellettuali ed emozionali, con l’obiettivo che ognuno possa poi esprimersi liberamente e trovare un equilibrio interiore che permetta di lavorare a 360°… il curare attraverso l’arte.

La coordinatrice del progetto

Stella Bressan, fin da piccola, ha sempre vissuto e ricercato l’arte, sia nella sua formazione scolastica sia successivamente come espressione di Vita. Nel 2016 inizia il percorso di formazione a Cinabro di Milano, scuola di specializzazione in arteterapia ad indirizzo antroposofico steineriano. Da lì, dopo una serie di tirocini teorici e pratici, nasce la voglia di continuare a portare a conoscenza l’antroposofia di Steiner e la sua “essenza del colore”, basata sulla teoria dei colori di Goethe.

Sede espositiva:

Centre Culturel di Villa Michetti,

Via della Resistenza Pont-Saint-Martin

Apertura mostra: mercoledì 26 giugno 2024 ore 17.30

Periodo di apertura della mostra:

Dal 26 giugno 2024 al 5 luglio 2024

Da Martedì a Sabato

Dalle ore 14.30 alle 17.30