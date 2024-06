Sensi-Tecnologie per l’autonomia: un nuovo progetto per abbattere le barriere

La Regione Valle d'Aosta ha avviato un progetto innovativo per migliorare l'accessibilità e l'autonomia delle persone con disabilità sensoriale. Con una spesa complessiva di 113.415,40 euro, finanziata dal Fondo statale per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, l'iniziativa mira a garantire pari opportunità di accesso ai servizi e alle risorse del territorio.

"Il progetto, svolto grazie al prezioso apporto dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti e dell’Ente Nazionale Sordi della Valle d’Aosta," spiega l’Assessore Carlo Marzi, "è realizzato per favorire l’accessibilità dei luoghi e gli spostamenti in autonomia delle persone con disabilità sensoriale. L’impegno è volto a garantire a tutti pari opportunità di accesso ai servizi e alle risorse del territorio, ponendo quindi sempre la persona al centro delle politiche che trasversalmente investono diversi settori dell’amministrazione regionale."

Grazie alla collaborazione con gli Assessorati di Luigi Bertschy e Jean-Pierre Guichardaz, i Sindaci e le amministrazioni dei comuni coinvolti, la Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) e il Museo dell’Artigianato Valdostano, il progetto si avvale di soluzioni tecnologiche avanzate. Queste tecnologie sono già state sperimentate su una linea di trasporto regionale e presso l’area megalitica di Aosta.

Il progetto "Sensi - Tecnologie per l’autonomia" è condotto dal Dipartimento politiche sociali, con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Consiglio Regionale Valle d’Aosta (UICI) come ente capofila in partnership con l’Ente Nazionale Sordi – Consiglio Regionale Valle d’Aosta (ENS). L'iniziativa promuove azioni pilota e interventi per migliorare l’accessibilità e l’autonomia dei beneficiari attraverso l'uso di soluzioni tecnologiche in ambiti come servizi, cultura, trasporti e turismo.

La sperimentazione include l’utilizzo di un sistema di codici a barre, posizionati nei punti strategici, per fornire informazioni rilevanti agli utenti attraverso vari canali comunicativi.

L’Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile ha collaborato alla sperimentazione della tecnologia Navilens su una linea di trasporto regionale, mentre l’Assessorato ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali ha partecipato alla sperimentazione della stessa tecnologia presso l’area megalitica di Aosta.

Sul territorio, i Comuni di Aosta e Morgex stanno sperimentando l’applicazione sia in contesti cittadini che montani e turistici. Inoltre, i comuni di Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses ed Etroubles stanno applicando il progetto ai luoghi della via Francigena.

La Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) ha contribuito con contenuti accessibili relativi a percorsi naturalistici verso le dighe valdostane, mentre il Museo dell’Artigianato Valdostano (MAV) ha valorizzato il progetto con un’audioguida.

Il progetto, attivo dal 2 maggio 2024 al 4 novembre 2024, rappresenta un passo concreto verso l'inclusione e l'accessibilità, dimostrando l'impegno della Valle d'Aosta nel migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale.