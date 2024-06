Renewable Thinking il 5 e 6 luglio 2024 a Saint Vincent

Il Forum avrà inizio venerdì 5 luglio alle ore 10:00, con ritrovo e registrazione dei partecipanti a partire dalle 9:30.



Il successo della prima edizione di questa piattaforma, ideata da CVA SpA - Compagnia Valdostana delle Acque in collaborazione con The European House – Ambrosetti, ha motivato il desiderio di continuare a promuovere un'attività di sensibilizzazione, advocacy positiva e orientamento strategico sull'importante ruolo delle fonti rinnovabili.

Il Forum riunirà esperti e professionisti del settore per discutere delle più recenti innovazioni e sviluppi nel campo della transizione energetica sostenibile, al fine di mettere in luce le potenziali opportunità di sviluppo delle rinnovabili in Italia.