2° Compleanno della Co-progettazione “Bocciofila Quartiere Cogne”

Un evento che non solo sottolinea il successo di un progetto ambizioso, ma evidenzia anche l'importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà locali per la riqualificazione e l'animazione del quartiere Cogne.

Il progetto, nato dalla sinergia tra le cooperative L’Esprit à l’Envers e La Sorgente, e l’Assessorato alle Politiche Sociali, Abitative e alle Pari Opportunità, ha saputo trasformare la Bocciofila in un punto di riferimento culturale e sociale. Negli ultimi dodici mesi, la Bocciofila ha ospitato oltre 200 eventi che hanno spaziato da workshop artistici a conferenze su temi di grande attualità, coinvolgendo persone di tutte le età in un contesto intergenerazionale.

Tra gli eventi più significativi organizzati dalla Bocciofila, possiamo ricordare:

Workshop artistici e mostre pittoriche

Aperitivi culturali

Corsi sul riciclo, filosofia e artigianato

Conferenze e dibattiti con realtà locali

Iniziative sul benessere digitale e contrasto alle truffe online

L’assessora Clotilde Forcellati ha dichiarato con entusiasmo: «A due anni di distanza dall’avvio, desidero evidenziare l’ottima riuscita del progetto, ora rinnovato per ulteriori due anni, che ha portato alla riqualificazione di un luogo altamente simbolico per il quartiere Cogne. Ma c’è di più: le molteplici attività che vi vengono organizzate a beneficio di tutte le età in un’ottica intergenerazionale fanno sì che la Bocciofila sia diventata non solo uno spazio di aggregazione della zona ma anche e soprattutto un importante punto di riferimento per l’intera comunità aostana».

Programma dei Festeggiamenti

Venerdì 21 giugno

Ore 18.00 : Musica dal vivo e workshop “Proboscide di Elefante: i ricordi della città”, un laboratorio manuale-espressivo sulla città e i ricordi, organizzato da Refugees Welcome, SAI - Sistema di accoglienza e integrazione e il progetto “Sentirsi a Casa”.

: Musica dal vivo e workshop “Proboscide di Elefante: i ricordi della città”, un laboratorio manuale-espressivo sulla città e i ricordi, organizzato da Refugees Welcome, SAI - Sistema di accoglienza e integrazione e il progetto “Sentirsi a Casa”. Ore 19.00 : Aperitivo con ricco buffet offerto dalla Bocciofila.

: Aperitivo con ricco buffet offerto dalla Bocciofila. Ore 20.30: Intrattenimento musicale con il gruppo “Pol en Tino”.

Sabato 22 giugno

Ore 14.30 : Iscrizioni al torneo di Petanque.

: Iscrizioni al torneo di Petanque. Ore 16.00 : Inizio del torneo di Petanque accompagnato dall’anguriata offerta dalla Bocciofila.

: Inizio del torneo di Petanque accompagnato dall’anguriata offerta dalla Bocciofila. Ore 18.00 : Intrattenimento musicale anni ‘70, ‘80 e ‘90 con le band TNT e Re-Wind.

: Intrattenimento musicale anni ‘70, ‘80 e ‘90 con le band TNT e Re-Wind. Ore 20.00: Cena con lasagne e dolce a soli 8 €.

La Bocciofila Quartiere Cogne si trova in Via Giorgio Elter, 28 - 11100 Aosta AO. Per ulteriori informazioni è possibile contattare via email bocciofilaquartierecogne@gmail.com o via Whatsapp al numero 329 5905309.

Non mancate a questo weekend di celebrazioni, per vivere insieme momenti di convivialità e divertimento, e per continuare a supportare un progetto che fa bene al cuore della nostra comunità.